Забарний увійшов у топ-10 гравців АПЛ за надважливим показником

Ілля Забарний провів сезон-2024/2025 на стабільно високому рівні у складі Борнмута. Своїми виступами він привернув до себе увагу низки європейських грандів.

З'явилося статистичне підтвердження, чому за українцем слідкують імениті клуби, які хочуть підписати захисника "вишень". Серед іншого, він має дуже солідний відсоток виграних єдиноборств, повідомляє 24 Канал із посиланням на Squawka.

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Забарний опинився в зірковій компанії

За цим показником футболіст збірної України став одним з найкращих в Англійській Прем'єр-лізі в кампанії-2024/2025. Було проведено аналіз та складено рейтинг із гравців, які взяли участь у 200+ єдиноборствах.

Всього таких футболістів виявилося 167. Його очолив сербський захисник Ноттінгем Форест Нікола Міленкович, а десятку замкнув саме Ілля Забарний.



Забарний у топ-10 гравців АПЛ за відсотком виграних єдиноборств / Зображення Squawka

До слова. В сезоні-2024/2025 Ілля Забарний провів 39 матчів на клубному рівні. У них він відзначився одним асистом.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що український захисник став дуже близьким до відходу з АПЛ. Він може змінити клубну прописку вже за лічені дні та навіть зіграти на Клубному чемпіонаті світу.