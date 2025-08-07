ПСЖ тривалий час намагався домовитись з Борнмутом щодо трансферу Іллі Забарного. Головна трансферна сага цього літа близиться до завершення.

Парижани та "вишні" перебувають на фінальній стадії переговорів щодо переходу лідера збірної України. Відомий інсайдер Фабріціо Романо розкрив деталі, повідомляє 24 канал.

Коли Забарний перейде у ПСЖ?

За наявною інформацією, ПСЖ та Борнмут зовсім скоро завершать перемовини стосовно переходу Іллі Забарного. Очікується, що український захисник підпише п'ятирічний контракт з парижанами.

Варто зазначити, що однією з умов Іллі Забарного був продаж російського голкіпера Матвія Сафонова, який грає за ПСЖ. Журналіст Берк Гель повідомив про те, що французький клуб пообіцяв продати представника ворожої країни.

Сафонова запропонували Галатасараю. ПСЖ свого часу заплатив за росіянина 20 мільйонів євро, але турецький клуб заплатить за голкіпера значно меншу суму.

До слова. Ілля Забарний зіграв у 39 матчах за Борнмут в усіх турнірах минулого сезону. Лідер збірної України за цей час відзначився 1 гольовою передачею.

