Збірна України з футболу 13 жовтня проведе свій другий матч проти Азербайджану у відборі на чемпіонат світу-2026. Напередодні головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров та захисник Ілля Забарний відвідали передматчеву пресконференцію.

Центральний захисник Ілля Забарний відповів на запитання журналіста щодо повернення Руслана Маліновського у збірну України після тривалої паузи. Лідер захисту "синьо-жовтих" переконаний, що такий камбек півзахисника однозначно підсилив національну команду, передає 24 Канал із посиланням на УАФ.

Варто дізнатись Чи зіграє Ярмолюк: Ребров розповів про кадрову ситуацію перед матчем з Азербайджаном

Як Забарний оцінив повернення Маліновського у збірну України?

За словами центрбека, Маліновський став тим гравцем, якого бракувало українській збірній.

Руслана дійсно бракувало. Ми знали, на що він здатний як футболіст, знали його сильні якості. Нашій команді його сто відсотків не вистачало. В Ісландії був непростий матч, але він забив два голи й дуже допоміг збірній,

– сказав Забарний.

Колишній нападник збірної України Олександр Косирін ділився враженням від гри Маліновського проти Ісландії у коментарі Sport Arena.

"Видно, що Руслан ще не в тонусі. Він був у потрібному місці в той час, коли це було потрібно. Його два м’ячі дозволили здобути перемогу", – розповідав Косирін.

Що відомо про феєрію Маліновського у матчі Ісландія – Україна?

У жовтні 2025-го Маліновський повернувся у збірну після тривалої перерви. До цього востаннє грав за національну команду ще 10 вересня 2024 року у Лізі націй проти Чехії.

Руслан одразу вийшов у стартовому складі на матч проти Ісландії та забив перший і третій голи збірної України.

Маліновський відіграв 87 хвилин та був замінений на Артема Бондаренка. Руслан зробив великий внесок у виїзну перемогу України з рахунком 3:5.

Ця гра проти Ісландії стала для півзахисника 67-ю у синьо-жовтій футболці – 9 голів та 8 результативних передач (дані Transfermarkt).

До слова, 13 жовтня о 21:45 (за Києвом) стартує матч України проти Азербайджану. Маліновський потрапив у заявку Сергія Реброва.