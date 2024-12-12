Тоттенхем готує трансфер 22-річного центрбека Борнмута. "Шпори" шукають підсилення захисної ланки команди, повідомляє 24 канал із посиланням на Givemesport.

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Скільки "шпори" готові заплатити за Забарного

Повідомляють, що у підписанні Іллі Забарного зацікавлені Манчестер Сіті та Ліверпуль. Однак найбільший інтерес зберігає Тоттенхем, який випереджає конкурентів у боротьбі за українського захисника.

Керівництво лондонського клубу вважає, що гравець Борнмута ідеально вписується у структуру гри головного тренера Ангелоса Постекоглу. Грецький фахівець зазначив, що трансфер Забарного один із пріоритетних.

Тоттенхем готовий заплатити Борнмуту 50 мільйонів євро за Іллю Забарного. Якщо трансфер відбудеться, то 22-річний центрбек "вишеньок" поб'є рекорд Андрія Шевченка та стане другим найдорожчим українським гравцем.

Довідка. Найдорожчий український гравець в історії Михайло Мудрик. У 2023 році Челсі заплатило Шахтарю 70 мільйонів євро плюс бонуси за трансфер вінгера "гірників".

Зазначимо, що Ілля Забарний є основним центральним захисником Борнмута. У поточному сезону 22-річний український центрбек зіграв у 15 матчах у футболці "вишеньок".