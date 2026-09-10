У Франції вимагають пояснень придбання Забарного: українець не вразив у Лізі чемпіонів

Футболіст збірної України та ПСЖ Ілля Забарний почув не надто приємну думку про свій минулорічний перехід з Борнмута у французький клуб. Дії нашого земляка вражають не всіх.

Гра Іллі Забарного стала однією з причин того, що ввечері 9 вересня братиславський Слован зумів відзначитись у Парижі. Після матчу Ліги чемпіонів журналіст Флоріан Газан у своєму акаунті у соцмережі X різко висловився про українця.

Чому критикують Забарного

На 58 хвилині гвінейський футболіст Сахмоку Камара виграв епізод у Забарного, а за мить відзначився у воротах парижан.

Огляд матчу ПСЖ – Слован від MEGOGO: дивіться відео

За словами Газана, головний тренер команди Луїс Енріке та спортивний радник клубу Луїш Кампуш мають пояснити, чому наш земляк потрапив до комнди.

Забарний... Одного дня я хотів би, щоб обидва Луїси пояснили мені його придбання,

– написав Газан.

Зазначимо, що ПСЖ виграв цей матч з рахунком 6:1. Ілля провів на полі усі 90 хвилин.

Як складається сезон для Забарного

Український центрбек з’явився на футбольному полі поки лише двічі. Матч у Лізі чемпіонів став для нього після програного Лансу (0:1) Суперкубка Франції, який зіграли 16 серпня.

Команда українця входить до вузького кола головних претендентів на перемогу у Лізі чемпіонів. Відзначимо, що саме ПСЖ вигравав цей турнір минулі два сезони.