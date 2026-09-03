Парижани можуть замахнутися на повторення серії перемог Реалу під керівництвом Зінедіна Зідана і спробувати виграти найбільш престижний єврокубок втретє поспіль. Проте у команди Іллі Забарного буде величезна конкуренція, пише 24 Канал.

Чи зможе ПСЖ боротися за третій поспіль успіх у Лізі чемпіонів

Парижани посилилися влітку Магнесом Аклюшем і Ферраном Торресом, натомість продавши гравців, які виявилися не потрібними Луїсу Енріке – Бредлі Барколя, Гонсалу Рамуша, Ібрагіма Мбає, Лі Канг Іна та Рандаля Коло Муані.

Після жеребкування стало зрозуміло, що у чинних чемпіонів доволі непоганий список суперників: з Ман Сіті та Барселоною буде складно, але з інших кошиків дісталися клуби, які французи мають обігрувати.

Хто конкуруватиме з ПСЖ за перемогу

Взяти реванш за прикру поразку у фіналі захоче Арсенал. Підопічні Мікеля Артети на старті сезону у повному порядку: розгромили Ман Сіті у Суперкубку Англії та мають 6 із 6 очок після двох турів АПЛ без жодного пропущеного м'яча.

Баварія вважатиметься фаворитом Ліги чемпіонів практично у будь-якому стані і з будь-яким тренером. А з таким складом, у якому виблискують Кейн та Олізе, та ще й під керівництвом амбітного Венсана Компані буде дивно, якщо мюнхенці не битимуться за "вухастий" трофей.

Барселона давно не тішила своїх вболівальників навіть фіналами єврокубків, не кажучи вже про перемоги. Із все більш зірковим Ламіном Ямалем та новачками Габріелем Жезусом і Родрі, здається, саме настав час виправити цю ситуацію.

Реал теж автоматично у списку претендентів на титул – особливо з тією трансферною кампанією, яку "королівський" клуб провів влітку. Питання тільки в тому, чи справді Жозе Моурінью залишається "Особливим", чи португалець вже розгубив свої тренерські скіли.

Коли відбудеться фінал Ліги чемпіонів у 2027 році

Вирішальний матч європейського клубного сезону наступного року прийматиме Мадрид, а саме арена Метрополітано, домашня для Атлетико.

Зіграють фінал досить пізно – аж 5 червня.