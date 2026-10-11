Найгірший у команді: Забарний отримав жорсткий вердикт після повернення в основу ПСЖ

Ілля Забарний отримав порцію критики від французьких журналістів після перемоги ПСЖ над Ле-Маном. Українець відіграв увесь матч, але не переконав експертів.

Паризький клуб здолав суперника з рахунком 3:1 у шостому турі чемпіонату Франції. Попри високу точність передач, українському центрбеку пригадали помилки в обороні та пасивність під час небезпечних атак суперника, передає 24 Канал.

Що французька преса сказала про Забарного

Авторитетне видання Le Parisien поставило українцю лише 4,5 бала з 10 можливих. Журналісти вважають, що захисник мав би значно впевненіше діяти проти суперника такого рівня. На їхню думку, Забарний був надто пасивним в окремих епізодах, зокрема під час пропущеного гола.

Видання також звернуло увагу на боротьбу в повітрі. На 28-й хвилині Хабіб Діалло зумів переграти українця, попри його перевагу в зрості.

За версією журналістів цього ресурсу, центральний захисник збірної України не продемонстрував належної надійності. Видання також зауважило, що останнім часом подібні проблеми у грі футболіста виникають частіше.

Водночас статистика передач українця була майже бездоганною. Забарний виконав 71 точну передачу з 72, продемонструвавши точність на рівні 98%. Проте французькі журналісти наголосили на його недоліках у грі без м'яча.

Які оцінки отримав українець після матчу

Статистичні портали також не зарахували Забарному виступ до найкращих. Flashscore оцінив захисника у 6,3 бала – це найгірша оцінка у складі ПСЖ. Такий самий бал отримав Ферран Торрес. SofaScore поставив українцю 6,9 бала.

Найкращим гравцем зустрічі став вінгер паризького клубу Магнес Акліуш, який відзначився забитим м'ячем і допоміг команді закріпити перевагу.

Після шести турів ПСЖ має у своєму активі 11 очок і посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції. Від лідера першості, Монако, парижан відділяють три очки.

Раніше з'явилася інформація, що паризький клуб хоче продати Забарного вже взимку.