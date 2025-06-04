Англійські гранди готові конкурувати з ПСЖ у боротьбі за лідера збірної України
- Ілля Забарний привернув увагу топових клубів завдяки своїй грі у Борнмуті.
- У сезоні 2024/2025 Забарний зіграв у 39 матчах за Борнмут і зробив 1 гольову передачу.
Ілля Забарний привернув увагу чималої кількості топових клубів, показавши високий рівень гри у Борнмуті. ПСЖ головний претендент на трансфер лідера збірної України.
Проте два англійські гранди також претендують на центрального оборонця Борнмута. Клуби з Туманного Альбіону складуть серйозну конкуренцію парижанами у боротьбі за українського захисника, повідомляє 24 канал із посиланням на TBR Football.
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Кого зацікавив Забарний
Повідомляють, що у підписанні Іллі Забарного зацікавлені Ліверпуль та Челсі. Обидва клуби уважно стежать за ситуацією лідера збірної України у Борнмуті.
Однак з іншого боку "вишні" не планують продавати Забарного. Через те, що інший центральний захисник Дін Хейсен підписав контракт з Реалом та невдовзі покине клуб.
Ілля Забарний задоволений перебуванням у Борнмуті. Проте представники українського захисника повідомляють гравцю про інтерес з боку інших клубів.
До слова. У сезоні 2024/2025 Ілля Забарний зіграв у 39 матчах за Борнмут в усіх турнірах. На рахунку українського оборонця 1 гольова передача.
Раніше повідомляли, що ПСЖ готовий продати свого гравця, аби оформити трансфер Іллі Забарного.