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Sport News 24 Футбол Англійські гранди готові конкурувати з ПСЖ у боротьбі за лідера збірної України
4 червня, 12:39
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Англійські гранди готові конкурувати з ПСЖ у боротьбі за лідера збірної України

Єгор Торяник
Основні тези
  • Ілля Забарний привернув увагу топових клубів завдяки своїй грі у Борнмуті.
  • У сезоні 2024/2025 Забарний зіграв у 39 матчах за Борнмут і зробив 1 гольову передачу.

Ілля Забарний привернув увагу чималої кількості топових клубів, показавши високий рівень гри у Борнмуті. ПСЖ головний претендент на трансфер лідера збірної України.

Проте два англійські гранди також претендують на центрального оборонця Борнмута. Клуби з Туманного Альбіону складуть серйозну конкуренцію парижанами у боротьбі за українського захисника, повідомляє 24 канал із посиланням на TBR Football.

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Кого зацікавив Забарний

Повідомляють, що у підписанні Іллі Забарного зацікавлені Ліверпуль та Челсі. Обидва клуби уважно стежать за ситуацією лідера збірної України у Борнмуті.

Однак з іншого боку "вишні" не планують продавати Забарного. Через те, що інший центральний захисник Дін Хейсен підписав контракт з Реалом та невдовзі покине клуб.

Ілля Забарний задоволений перебуванням у Борнмуті. Проте представники українського захисника повідомляють гравцю про інтерес з боку інших клубів.

До слова. У сезоні 2024/2025 Ілля Забарний зіграв у 39 матчах за Борнмут в усіх турнірах. На рахунку українського оборонця 1 гольова передача.

Раніше повідомляли, що ПСЖ готовий продати свого гравця, аби оформити трансфер Іллі Забарного. 