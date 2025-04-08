Забарний зацікавив найбагатший клуб світу
- Найбагатший клуб світу, Ньюкасл, зацікавився українським захисником Іллею Забарним.
- Ньюкасл також хоче підписати Марка Гехі з Крістал Пелеса, вважаючи, що обидва гравці не потребують адаптації.
- Забарний грає за Борнмут з 2023 року, де він закріпився в основному складі як центральний захисник.
- Українським захисником також цікавилися такі клуби, як Реал, ПСЖ, Ювентус та Тоттенхем.
Українським захисником Іллею Забарним зацікавився найбагатший клуб світу. Ним став інший англійський клуб.
Ілля Забарний продовжує привертати увагу європейських топ-клубів. Цього разу ним зацікавився найбагатший клуб світу.
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Хто націлився на Забарного
Ньюкасл націлився на підписання захисника збірної України, пише 24 канал з посиланням на The Newcastle United Blog.
Також "сороки" хочуть підписати оборонця Крістал Пелеса Марка Гехі. У клубі вважають, що обидва гравці не потребують адаптації.
Нагадаємо, що українцем також цікавилися такі клуби як Реал, ПСЖ, Ювентус та Тоттенхем.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Ілля Забарний зіграв 32 матчів за Борнмут.
Відзначимо, що Ілля Забарний виступає за "вишень" з 2023 року. За цей час він закріпився в основному складі команди як центральний захисник та неодноразово отримував визнання від вболівальників та тренерського штабу