Забарний зацікавив найбагатший клуб світу

Українським захисником Іллею Забарним зацікавився найбагатший клуб світу. Ним став інший англійський клуб.

Ілля Забарний продовжує привертати увагу європейських топ-клубів. Цього разу ним зацікавився найбагатший клуб світу.

Читайте також Манчестер Сіті обрав заміну Де Брейне: "містяни" фаворит у боротьбі за зірку Баєра

Хто націлився на Забарного

Ньюкасл націлився на підписання захисника збірної України, пише 24 канал з посиланням на The Newcastle United Blog.

Також "сороки" хочуть підписати оборонця Крістал Пелеса Марка Гехі. У клубі вважають, що обидва гравці не потребують адаптації.

Нагадаємо, що українцем також цікавилися такі клуби як Реал, ПСЖ, Ювентус та Тоттенхем.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Ілля Забарний зіграв 32 матчів за Борнмут.

Відзначимо, що Ілля Забарний виступає за "вишень" з 2023 року. За цей час він закріпився в основному складі команди як центральний захисник та неодноразово отримував визнання від вболівальників та тренерського штабу