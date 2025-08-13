Перехід Іллі Забарного спричинив великий ажіотаж серед вболівальників французького гранда. Фанати одразу помітили схожість українця з популярним американським актором.

Активне обговорення зовнішності Іллі Забарного почалося під час офіційного представлення його в статусі гравця ПСЖ. Вболівальники "червоно-синіх" вирішили, що українець є двійником американського актора Бредлі Купера, пише 24 Канал.

На кого з акторів схожий Забарний?

У коментарях фани ПСЖ засипали компліментами Забарного. З'явилося безліч мемів із зображенням Бредлі Купера. Втім, не обійшлося й без іронії.

Як вболівальники порівнювали Забарного з Купером:

"Ласкаво просимо, містере Купер".

"Бредлі Купер підписав контракт з ПСЖ?".

"Я розумію, що Бредлі Купер може допомогти продавати футболки, але зі спортивного погляду, дозвольте мені залишатися скептичним".

"Бредлі Купер, ласкаво просимо додому!".

"Ха, після всього цього очікування ПСЖ підписав двійника Бредлі Купера!".

"Ось так Бредлі Купер став футболістом".

"Ми підписали контракт з Бредлі Купером, це добре".

Забарного назвали двійником Бредлі Купера / скриншот з інстаграму

Довідка. Бредлі Купер володар багатьох нагород та премій у кінематографі. Серед його найвідоміших робіт варто виокремити фільми: "Снайпер", "Афера по-американські", "Поїмілля у Вегасі", "Мій хлопець – псих".

Нагадаємо, що Ілля Забарний офіційно став гравцем ПСЖ 12 серпня 2025 року. Англійський Борнмут отримав за свого футболіста 63 мільйони євро. На свою частку від трансферу Забарного розраховує також київське Динамо.

Зазначимо, що українець не потрапив до заявки на матч Суперкубка УЄФА проти Тоттенхема. Дебют українця у складі "парижан" очікується в поєдинку 1-го туру Ліги 1 проти Нанта, який відбудеться 17 серпня.