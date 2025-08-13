Переход Ильи Забарного вызвал большой ажиотаж среди болельщиков французского гранда. Фанаты сразу заметили сходство украинца с популярным американским актером.

Активное обсуждение внешности Ильи Забарного началось во время официального представления его в статусе игрока ПСЖ. Болельщики "красно-синих" решили, что украинец является двойником американского актера Брэдли Купера, пишет 24 Канал.

На кого из актеров похож Забарный?

В комментариях фаны ПСЖ засыпали комплиментами Забарного. Появилось множество мемов с изображением Брэдли Купера. Впрочем, не обошлось и без иронии.

Как болельщики сравнивали Забарного с Купером:

"Добро пожаловать, мистер Купер".

"Брэдли Купер подписал контракт с ПСЖ?".

"Я понимаю, что Брэдли Купер может помочь продавать футболки, но со спортивной точки зрения, позвольте мне оставаться скептическим".

"Брэдли Купер, добро пожаловать домой!".

"Ха, после всего этого ожидания ПСЖ подписал двойника Брэдли Купера!".

"Вот так Брэдли Купер стал футболистом".

"Мы подписали контракт с Брэдли Купером, это хорошо".

Забарного назвали двойником Брэдли Купера / скриншот из инстаграма

Справка. Брэдли Купер, обладатель многих наград и премий в кинематографе. Среди его известнейших работ стоит выделить фильмы: "Снайпер", "Афера по-американски", "Поимелье в Вегасе", "Мой парень – псих".

Напомним, что Илья Забарный официально стал игроком ПСЖ 12 августа 2025 года. Английский Борнмут получил за своего футболиста 63 миллиона евро. На свою долю от трансфера Забарного рассчитывает также киевское Динамо.

Отметим, что украинец не попал в заявку на матч Суперкубка УЕФА против Тоттенхэма. Дебют украинца в составе "парижан" ожидается в поединке 1-го тура Лиги 1 против Нанта, который состоится 17 августа.