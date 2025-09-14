Абсолютний чемпіон світу перервав історичну серію, яка тривала шість років: відеоогляд битви
- Наоя Іноуе переміг Муроджона Ахмадалієва одноголосним рішенням суддів.
- Іноуе переважав у перших раундах, але Ахмадалієв завдав кілька влучних ударів у четвертому раунді.
У неділю, 14 вересня, відбувся вечір боксу на IG Arena у місті Нагоя, Японія. У головному поєдинку спортивного шоу Наоя Іноуе бився проти Муроджона Ахмадалієва.
Наоя Іноуе зміг перемогти Муроджона Ахмадалієва. Проте абсолютний чемпіон світу у другій легшій вазі з Японії перервав історичну серію, яка тривала шість років, повідомляє 24 канал.
Читайте також Богачук несподівано поступився Адамсу в реванші
Як завершився бій Іноуе – Ахмадалієв?
Наоя Іноуе у перших раундах повністю переважав Муроджона Ахмадалієва. Однак у четвертому раунді узбекистанський боксер увімкнувся та завдав декілька влучних ударів в обличчя абсолютного чемпіона світу.
Проте Іноуе не змусив чекати Ахмадалієва відплати та отримав відповідь. Японський боксер у дев'ятому раунді довів, чому він володіє чемпіонськими титулами та дав зрозуміти це узбекистанцю.
У підсумку Наоя Іноуе переміг Муроджона Ахмадалієва одноголосним рішенням суддів. Однак вперше з 2019 року японський боксер не зміг завершити бій достроковою перемогою – його серія тривала 11 поєдинків поспіль.
Відеоогляд бою Іноуе – Ахмадалієв:
Нагадаємо, що Теренс Кроуфорд здолав Сауля Альвареса у бою в ніч з 13 на 14 серпня. Американський боксер став першим абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.
Що відомо про Іноуе?
Наоя Іноуе за свою кар'єру провів 31 бій – 31 перемога, з яких 27 японський боксер здобув нокаутом.
Японець був абсолютним чемпіоном світу у легшій вазі.
Наоя Іноуе у травні 2024 року став найкращим боксером незалежно від вагової категорії за версією The Ring.