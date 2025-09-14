У неділю, 14 вересня, відбувся вечір боксу на IG Arena у місті Нагоя, Японія. У головному поєдинку спортивного шоу Наоя Іноуе бився проти Муроджона Ахмадалієва.

Наоя Іноуе зміг перемогти Муроджона Ахмадалієва. Проте абсолютний чемпіон світу у другій легшій вазі з Японії перервав історичну серію, яка тривала шість років, повідомляє 24 канал.

Як завершився бій Іноуе – Ахмадалієв?

Наоя Іноуе у перших раундах повністю переважав Муроджона Ахмадалієва. Однак у четвертому раунді узбекистанський боксер увімкнувся та завдав декілька влучних ударів в обличчя абсолютного чемпіона світу.

Проте Іноуе не змусив чекати Ахмадалієва відплати та отримав відповідь. Японський боксер у дев'ятому раунді довів, чому він володіє чемпіонськими титулами та дав зрозуміти це узбекистанцю.

У підсумку Наоя Іноуе переміг Муроджона Ахмадалієва одноголосним рішенням суддів. Однак вперше з 2019 року японський боксер не зміг завершити бій достроковою перемогою – його серія тривала 11 поєдинків поспіль.

Відеоогляд бою Іноуе – Ахмадалієв:

Що відомо про Іноуе?