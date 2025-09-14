В воскресенье, 14 сентября, состоялся вечер бокса на IG Arena в городе Нагоя, Япония. В главном поединке спортивного шоу Наоя Иноуэ дрался против Муроджона Ахмадалиева.

Наоя Иноуэ смог победить Муроджона Ахмадалиева. Однако абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе из Японии прервал историческую серию, которая длилась шесть лет, сообщает 24 канал.

Как завершился бой Иноуэ – Ахмадалиев?

Наоя Иноуэ в первых раундах полностью преобладал Муроджона Ахмадалиева. Однако в четвертом раунде узбекистанский боксер включился и нанес несколько точных ударов в лицо абсолютного чемпиона мира.

Однако Иноуэ не заставил ждать Ахмадалиева возмездия и получил ответ. Японский боксер в девятом раунде доказал, почему он обладает чемпионскими титулами и дал понять это узбекистанцу.

В итоге Наоя Иноуэ победил Муроджона Ахмадалиева единогласным решением судей. Однако впервые с 2019 года японский боксер не смог завершить бой досрочной победой – его серия длилась 11 поединков подряд.

Видеообзор боя Иноуэ – Ахмадалиев:

Напомним, что Теренс Кроуфорд одолел Сауля Альвареса в бою в ночь с 13 на 14 августа. Американский боксер стал первым абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.

Что известно об Иноуэ?