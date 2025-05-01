В Лізі чемпіонів 2024-2025 пройшли перші матчі 1/2 фіналу. Найбільше емоцій викликав бій між Барселоною та Інтером, який подарував аж шість голів.

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Кадрові проблеми

Команди розписали нічию 3:3 на полі каталонців. На жаль, перед матчем-відповіддю обидві команди мають нові кадрові втрати. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky Italia, Інтер втратив Лаутаро Мартінеса на найближчі матчі.

Аргентинець відіграв лише перший тайм в Барселоні та залишив поле через розтягнення м’язів. Очікується, що Лаутаро пропустить близько двох тижнів, що унеможливлює його участь у матчі-відповіді.

Каталонці ж втратили Жюля Кунде, який також достроково залишив поле. Повідомляється, що француз отримав травму двоглавого мʼязу лівого стегна та випав з обойми щонайменше на три тижні.

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Таким чином, Жюль не допоможе не тільки у півфіналі ЛЧ, а ще і у матчі чемпіонату Іспанії проти Реала (11 травня). Також під питанням залишається участь Роберта Левандовського, який пропустив останні кілька ігор через пошкодження.

Матч-відповідь між Інтером та Барселоною відбудеться 6 травня в Мілані на стадіоні "Сан-Сіро". Переможець пари вийде у фінал, де протистоятиме ПСЖ або Арсеналу. Вирішальний матч Ліги чемпіонів пройде 31 травня в Мюнхені.