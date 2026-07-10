Юнацька збірна України завершила Євро-2026 серед футболістів віком до 19 років на стадії півфіналу, поступившись Німеччині. Попри поразку команда Дмитра Михайленка здобула путівку на чемпіонат світу U-20, який влітку 2027 року відбудеться на полях Узбекистану та Азербайджану.

Одним з героїв Євро став 19-річний Дмитро Богданов. На клубному рівні він виступає за Уніон, куди перебрався торік з академії Динамо (Дрезден). В Україні майбутній футболіст виховувався в академії київських динамівців, але після початку повномасштабної війни в Україні він покинув рідний дім і поїхав у країну, де колись грав його батько, колишній футболіст Володимир Богданов.

На Євро-2026 Дмитро відзначився голом уже у першому матчі проти Хорватії (3:1). Згодом "синьо-жовті" здолали Сербію (2:1) та Італію (1:0), а в півфіналі програли Німеччині – 1:2. За рік команда Дмитра Михайленка спробує повторити успіх молодіжної збірної України часів Олександра Петракова, яка у 2019 році виграла світову першість.

В інтерв’ю 24 Каналу нападник берлінського клубу Уніон Дмитро Богданов розповів про свій шлях до Бундесліги, чи хотів би він повернутись в рідний клуб та про Євро-2026.

Що допомогло Україні на Євро-2026?

На цьому ЧЄ у нас одразу усе пішло добре. Розкажи секрет успішної гри збірної України?

Гадаю, що це чудова гра в атаці та дисципліновані дії в обороні. Не думав що прям так все буде, але віра була і хороші почуття теж.

Останнім часом збірна України поповнилась кількома "легіонерами" (Патрік Сикут, Віталій Глют, Константінос Пліш, Сергій Ігнатков – 24 Канал). Як команда допомагає їм адаптуватись?

Добре. Ми тепло зустріли хлопців. Допомагаємо їм в адаптації.

Дмитро Богданов / Фото: УАФ

Як Дмитро Богданов став футболістом клубу Бундесліги?

Після початку повномасштабної війни в Росії проти України ти потрапив до Німеччини, спочатку у Динамо Дрезден з третього ешелону тамтешнього футболу. Розкажи, будь ласка, як склався переїзд.

Цілеспрямовано їхали в Німеччину. Сімʼя мами вже більше 20 років живе в цій країні. Тому так і потрапив.

Після періоду в дрезденському Динамо стався перехід в Уніон. Можливо якийсь клуб, окрім берлінського, виявляв цікавість?

Так, були варіанти авжеж з інших клубів. Але вирішив обрати саме Уніон.

Чи слідкував на Мундіалі за збірною Німеччини? На твою думку, чому вона знову не вразила на ЧС?

Не знаю чому. Але це футбол. Не завжди перемагають гроші, це тільки цифри. Головне, що ти показуєш на футбольному полі.

Як Дмитро Богданов живе у Німеччині поза футболом?

Не про футбол. Чим займаєшся у вихідний, коли можеш не думати про спорт?

Проводжу час з дівчиною, граю в компʼютерні ігри, люблю подорожувати, ходити по місту та магазинам.

Яку музику слухаєш перед матчами?

Різну, не має чіткого смаку.

Яке місто в Німеччині вже стало "своїм", окрім Берліна?

Таким є тільки Дрезден. Воно якось в серце запало, дуже красиве місто.

Без чого не можеш уявити свій день?

Без футбольного мʼяча.

Чому Уніон - особливий клуб та що очікувати від Богданова там?

В U-19 Уніона, а згодом і в основній команді, ти працював з Марі-Луїзою Ета – першою жінкою, яка очолила клуб Бундесліги. Розкажи будь ласка про її підхід до тренерства.

Вона дуже чудова фахівчиня своєї справи, яка розуміє що і як, має своє бачення в футболі.

Нам варто очікувати її ще у чоловічому футболі?

Побачимо, усе може бути.

Марі-Луїза Ета / Фото: instagram.com/1.fcunion

Уніон у футбольному середовищі знають як доволі традиційний. Які його особистості найбільше подобаються?

Те що він дуже тісний з фанатами. Також тут дуже сімейний колектив.

Чи говорив вже з новим головним тренером Уніона Мауро Лустрінеллі? Яка твоя роль на сезон 2026/27?

Ми ще не спілкувались і не знайомились, але у клубі розраховують на мене. Все залежить від мене.

Що наразі є найважливішим для прогресу футболіста Дмитра Богданова?

Працювати так далі старанно, йти до своєї мети та не зупинятися на досягнутому.

Чи хотів би пограти у чемпіонаті України?

Чи помітив різницю у футбольних підходах в Німеччині та в Україні? Якщо так, то в чому ми відрізняємося?

Так звісно. У Німеччині більш серйозно та професійно підходять до роботи. Там є своя думка та система.

Планував би колись повернутись в УПЛ? Можливо в Динамо.

Ні, наразі думок не було. Не хочу загадувати наперед.

Дмитро Богданов: як виступає у Німеччині?