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Сам гравець уже встиг відреагувати на критику в свій бік. У коментарях під одним із дописів у соцмережі Threads Мудрик висловив свою думку.

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Як Мудрик відреагував на критику

Інтерв'ю гравця Тоттенгема Михайла Мудрика Дмитру Гордону вийшло 18 листопада. Там футболіст розповів дуже багато резонансних і скандальних речей. Зокрема, заявив, що в його допінгу винна збірна України й УАФ. Також "наїхав" на очільника УАФ Андрія Шевченка за гроші. А ще розповів, як розсварився з Євгеном Красніковим, з яким знайомий із дитинства, й тепер судиться з ним.

Після того, як це інтерв'ю вийшло, Мудрик зіштовхнувся з величезною кількістю критики у свій бік. А згодом відповів на коментарі вболівальників у соцмережі Threads.

Частина дописувачів звинувачувала Мудрика в неправдивих заявах і спробі дискредитувати УАФ. Інші критикували його за російську мову й обмовлення під час інтерв'ю. Та разом із тим один із коментаторів став на захист гравця Тоттенгема.

Чому ви такі злі? Людина вже ввійшла в історію українського футболу. Чувак – машина. Йому зараз зовсім не солодко. Якби ви сиділи на 2-годинному інтерв'ю в Гордона, ви б наробили набагато більше ляпів. Ви ж це розумієте. Чому стільки хейту?– написав користувач із ніком krys.oleksandr.

Саме під цим дописом і з'явився різкий і емоційний коментар Мудрика. У ньому він пояснив своє бачення того, чому люди критикують його.

Тому що єб***ти. Кожен бачить те, що хоче побачити– відреагував гравець Тоттенгема.

Варто зазначити, що у своєму інтерв'ю Мудрик також розкритикував збірну України й УАФ за те, що в національній команді зараз значно гірше, ніж раніше. Зокрема, умови в команді та ставлення до футболістів.

На закиди Мудрика вже відповів і Андрій Шевченко. Президент УАФ закликав футболіста відкинути всі звинувачення.