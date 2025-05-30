Водій, який в'їхав у натовп фанатів Ліверпуля, постав перед судом: що відомо

Нещодавно під час чемпіонського параду Ліверпуля відбулась жахлива подія. Автомобіль в'їхав у натовп вболівальників, які святкували тріумф улюбленої команди в Англійській Прем'єр-лізі.

Внаслідок ДТП постраждали 79 осіб, зокрема діти. З'явилась інформація, що Пол Дойл, який став винуватцем інциденту постав перед судом у Великій Британії.

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Що загрожує Дойлу

За попередньою інформацією Пол Дойл був у стані наркотичного сп'яніння під час інциденту. Поліція підтвердила, що водій діяв на власний розсуд, а його дії не пов'язані з тероризмом.

Як стало відомо 24 каналу із посиланням на Reuters, Прокуратура графства Мерсисайд висунула звинувачення 53-річному чоловіку за сімома статтями.

Найголовніше це небезпечне керування транспортом та умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень через наїзд на фанів Ліверпуля. Наразі відомо, Пол Дойл залишається під вартою.

Наступне засідання у справі Дойла призначене на 14 серпня 2025 року.

Раніше стало відомо, що Реал оголосив про перехід Трента Александера-Арнольда, який донедавна виступав за Ліверпуль.