Минулого сезону Ліверпуль став чемпіоном Англії. Одним із лідерів команди Арне Слота був Трент Александер-Арнольд, який є вихованцем "червоних".

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Англійська зірка в Реалі

Втім англієць вирішив змінити команду влітку та відмовився від продовження контракту. У ЗМІ постійно ходили чутки про перехід 26-річного правого захисника в Реал.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт мадридців, клуб офіційно оголосив про підписання Александера-Арнольда. Контракт із футболістом підписаний на шість сезонів, до літа 2031 року.

Вже на Клубному чемпіонаті світу-2025 Трент зможе зіграти за нову команду. Нагадаємо, що англієць всю кар'єру виступав у Ліверпулі, за яких награв 354 матчі. У них Александер-Арнольд оформив 23 голи та 92 асисти.

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Разом із мерсисайдцями Трент виграв дев'ять трофеїв, серед яких Ліга чемпіонів та два титули чемпіона АПЛ. Також захисник награв 33 матчі за збірну Англії (4 голи). На Євро-2024 гравець допоміг "трьом левам" стати срібним призером.