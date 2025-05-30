В прошлом сезоне Ливерпуль стал чемпионом Англии. Одним из лидеров команды Арне Слота был Трент Александер-Арнольд, который является воспитанником "красных".

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Английская звезда в Реале

Впрочем, англичанин решил сменить команду летом и отказался от продления контракта. В СМИ постоянно ходили слухи о переходе 26-летнего правого защитника в Реал.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт мадридцев, клуб официально объявил о подписании Александера-Арнольда. Контракт с футболистом подписан на шесть сезонов, до лета 2031 года.

Уже на Клубном чемпионате мира-2025 Трент сможет сыграть за новую команду. Напомним, что англичанин всю карьеру выступал в Ливерпуле, за которых наиграл 354 матча. В них Александер-Арнольд оформил 23 гола и 92 ассиста.

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Вместе с мерсисайдцами Трент выиграл девять трофеев, среди которых Лига чемпионов и два титула чемпиона АПЛ. Также защитник сыграл 33 матча за сборную Англии (4 гола). На Евро-2024 игрок помог "трем львам" стать серебряным призером.