Известное футбольное издание Goal опубликовало список лучших трансферов в Европе по итогам прошлого сезона (2024/2025). Первое место занял нападающий Килиан Мбаппе, сообщает 24 канал.
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Серьезная банда
Килиан Мбаппе стал лучшим трансфером сезона. Несмотря на то, что француз провалил старт кампании из-за адаптации, он забил 42 гола в дебютном сезоне, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и выиграл "Золотую бутсу".
На втором месте расположился переход 20-летнего Жоау Невеша из Бенфики в ПСЖ, а тройку закрывает трансфер Майкла Олисе из Кристал Пэлас в Баварию.
Десять лучших трансферов сезона по версии Goal:
- Килиан Мбаппе (Реал) – свободный агент.
- Жоау Невеш (ПСЖ) – 59 миллионов фунтов.
- Майкл Олисе (Бавария) – 50 миллионов фунтов.
- Скотт Мактоминей (Наполи) – 26 миллионов фунтов.
- Дезире Дуэ (ПСЖ) – 42 миллиона фунтов.
- Мейсон Гринвуд (Марсель) – 27 миллионов фунтов.
- Ромелу Лукаку (Наполи) – 25 миллионов фунтов.
- Виктор Осимхен (Галатасарай) – аренда.
- Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд) – 15 миллионов фунтов.
- Маттео Ретеги (Аталанта) – 24 миллиона фунтов.
Напомним, что ранее Forbes обнародовал список самых высокооплачиваемых спортсменов в 2025 году. Среди них немало известных футболистов.