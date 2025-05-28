Известное футбольное издание Goal опубликовало список лучших трансферов в Европе по итогам прошлого сезона (2024/2025). Первое место занял нападающий Килиан Мбаппе, сообщает 24 канал.

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Серьезная банда

Килиан Мбаппе стал лучшим трансфером сезона. Несмотря на то, что француз провалил старт кампании из-за адаптации, он забил 42 гола в дебютном сезоне, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и выиграл "Золотую бутсу".

На втором месте расположился переход 20-летнего Жоау Невеша из Бенфики в ПСЖ, а тройку закрывает трансфер Майкла Олисе из Кристал Пэлас в Баварию.

Десять лучших трансферов сезона по версии Goal:

Килиан Мбаппе (Реал) – свободный агент. Жоау Невеш (ПСЖ) – 59 миллионов фунтов. Майкл Олисе (Бавария) – 50 миллионов фунтов. Скотт Мактоминей (Наполи) – 26 миллионов фунтов. Дезире Дуэ (ПСЖ) – 42 миллиона фунтов. Мейсон Гринвуд (Марсель) – 27 миллионов фунтов. Ромелу Лукаку (Наполи) – 25 миллионов фунтов. Виктор Осимхен (Галатасарай) – аренда. Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд) – 15 миллионов фунтов. Маттео Ретеги (Аталанта) – 24 миллиона фунтов.

Напомним, что ранее Forbes обнародовал список самых высокооплачиваемых спортсменов в 2025 году. Среди них немало известных футболистов.