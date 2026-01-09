Неймовірна красуня та колишня дружина Блохіна: як у молодості виглядала Ірина Дерюгіна

Легендарна Ірина Дерюгіна – одна з найяскравіших зірок українського спорту. Знаменита спортсменка та тренерка поєднала у собі виняткову вроду, неймовірний талант та залізну дисципліну.

Під час спортивної кар'єри Ірина Дерюгіна двічі ставала абсолютною чемпіонкою, змісивши про себе говорити весь світ. 24 Канал підготував добірку архівних фотографій прославленої гімнастки та тренерки.

Як у дитинстві виглядала Дерюгіна?

Ірина Дерюгана народилася 11 січня 1958 року у Києві у спортивній родині. Її батько – олімпійський чемпіон-п'ятиборець Іван Дерюгін, а мама – легендарна тренерка з художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна.

Ірина Дерюгіна в дитинстві / Фото з відкритих джерел

У 14 років Ірина покинула Київське хореографічне училище заради спортивної кар'єри. Вона пообіцяла завоювати більше нагород, ніж тато. І свою обіцянку вона дотримала.

Ірина Дерюгіна з батьками / Фото з відкритих джерел

Під керівництвом мами Ірина стала однією з найсильніших гімнасток світу. Вона двічі ставала абсолютною чемпіонкою світу (1977, 1979), неодноразово вигравала чемпіонати Європи та СРСР. Її виступи вирізнялися елегантністю, артистизмом і технічною досконалістю.

Ірина Дерюгіна під час спортивної кар'єри / Фото з відкритих джерел

Чемпіонка з кінематографічною зовнішністю

До того ж гімнастка володіла ефектною зовнішністю, яку часто називали кінематографічною. У 1970-ті роки вона стала символом жіночості. Усі дівчата колишнього Радянського Союзу хотіли бути схожими на неї, а її фотокартки мали шалену популярність серед уболівальників.

Цікаво, що в інтерв'ю виданню Гордон Дерюгіна розповіла, що ніколи не зациклювалася на своїй зовнішності.

Я ніколи не вважала себе вродливою. Нормальна, як усі... Поки що тренувалася, навіть не думала про це. Та мені й не треба було. Є жінки, які знають, що вони гарні, і будують життя навколо своїх зовнішніх якостей. У мене було зовсім інакше, я не зациклювалася на цьому,

– сказала Ірина Дерюгіна.

Ірина Дерюгіна у молодості / Фото з відкритих джерел

Шлюб Дерюгіної з Блохіним

У 1979 році весь колишній Радянський Союз обговорював шлюб суперзірок світового спорту: чемпіонки світу Ірини Дерюгіної та володаря "Золотого м'яча" Олега Блохіна. Світлини з їхнього весілля були у всіх вболівальників.

У 1983 у них народилася донька Ірина, яка зараз допомагає мамі у роботі зі збірною України.

Ірина Дерюгіна у шлюбі з Олегом Блохіним / Фото з відкритих джерел

У 2000 році шлюб Ірини Дерюгіної та Олега Блохіна розпався. Певний час подружжя жило на дві країни: Блохін працював тренером у Греції, а Дерюгіна – в Україні. Поступово почуття один до одного охолонули і зірки вітчизняного спорту розлучилися. Ба більше, у ЗМІ навіть повідомлялося про скандал у родині Блохіна через спільну квартиру.

Ірина Дерюгіна / Фото з відкритих джерел

Наразі Ірина Дерюгіна є президентом Федерації гімнастики України. Вона виховує нове покоління чемпіонок, очолюючи збірну України з художньої гімнастики.