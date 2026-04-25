Демарш на п'єдесталі: українська важкоатлетка довела росіян до істерики на чемпіонаті Європи

Українська важкоатлетка Ірина Домбровська влаштувала принципову акцію на чемпіонаті Європи. Її вчинок на нагородженні викликав бурхливу реакцію в Росії.

На континентальній першості з важкої атлетики в Батумі українка не лише здобула медалі, а й продемонструвала чітку позицію. Жест спортсменки на п'єдесталі перетворився на гучний інформаційний вибух, пише Obozrevatel.

Що відбулося на чемпіонаті Європи?

Українська важкоатлетка Ірина Домбровська стала однією з героїнь чемпіонату Європи-2026 у Грузії, де виборола одразу три бронзові нагороди. Вона фінішувала третьою у ривку, поштовху та за сумою вправ.

Однак головна увага була прикута не лише до результату. Під час церемонії нагородження 22-річна українка демонстративно відмовилася від спільного фото з представницею Росії Варварою Кузьміною, яка стояла поруч на п'єдесталі.

Як відреагували росіяни на вчинок Домбровської?

Такий крок став черговим проявом позиції українських спортсменів щодо участі росіян у міжнародних турнірах. Водночас у Росії цей вчинок викликав хвилю обурення та емоційних реакцій у медіа й соцмережах.

Пропагандисти усі як один написали про це, висловивши невдоволення діями важкоатлетки з України.

Водночас, як пише "Трибуна", президент Європейської федерації важкої атлетики Астріт Хасані розкритикував поведінку Ірини Домбровської, додавши, що "спорт поза політикою".