Демарш на п'єдесталі: українська важкоатлетка довела росіян до істерики на чемпіонаті Європи
- Українська важкоатлетка Ірина Домбровська відмовилася від спільного фото з російською спортсменкою Варварою Кузьміною на чемпіонаті Європи, чим викликала обурення в Росії.
- Президент Європейської федерації важкої атлетики Астріт Хасані розкритикував вчинок Домбровської, заявивши, що "спорт поза політикою".
Українська важкоатлетка Ірина Домбровська влаштувала принципову акцію на чемпіонаті Європи. Її вчинок на нагородженні викликав бурхливу реакцію в Росії.
На континентальній першості з важкої атлетики в Батумі українка не лише здобула медалі, а й продемонструвала чітку позицію. Жест спортсменки на п'єдесталі перетворився на гучний інформаційний вибух, пише Obozrevatel.
Дивіться також Українка принизила росіянку на чемпіонаті Європи: перемогла та змусила слухати гімн
Що відбулося на чемпіонаті Європи?
Українська важкоатлетка Ірина Домбровська стала однією з героїнь чемпіонату Європи-2026 у Грузії, де виборола одразу три бронзові нагороди. Вона фінішувала третьою у ривку, поштовху та за сумою вправ.
Однак головна увага була прикута не лише до результату. Під час церемонії нагородження 22-річна українка демонстративно відмовилася від спільного фото з представницею Росії Варварою Кузьміною, яка стояла поруч на п'єдесталі.
Як відреагували росіяни на вчинок Домбровської?
Такий крок став черговим проявом позиції українських спортсменів щодо участі росіян у міжнародних турнірах. Водночас у Росії цей вчинок викликав хвилю обурення та емоційних реакцій у медіа й соцмережах.
Пропагандисти усі як один написали про це, висловивши невдоволення діями важкоатлетки з України.
Водночас, як пише "Трибуна", президент Європейської федерації важкої атлетики Астріт Хасані розкритикував поведінку Ірини Домбровської, додавши, що "спорт поза політикою".