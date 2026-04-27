На українську спортсменку накинулися за відмову від фото з росіянкою: з'явилися нові деталі

Українська важкоатлетка Ірина Домбровська опинилася в центрі скандалу після відмови фотографуватися з росіянкою на чемпіонаті Європи. Реакція керівництва міжнародної федерації викликала хвилю критики.

Інцидент стався під час церемонії нагородження на континентальній першості, де українка виборола три бронзові медалі. Ситуація швидко переросла у гучний міжнародний скандал, пише insidethegames.

Що сталося?

Під час нагородження українська спортсменка відмовилася робити спільне фото з представницею Росії. Ірина Домбровська поводилася коректно та не порушувала регламенту, однак принципово уникла контакту з атлеткою країни-агресора.

Попри це, ситуація викликала резонанс. Організатори намагалися переконати українку змінити рішення, але вона залишилася непохитною.

Реакція федерації та нові деталі

Президент Європейської федерації важкої атлетики Астріт Хасані розкритикував дії українки та зробив їй зауваження. Це спричинило хвилю обурення, адже багато хто вважає, що спортсменка мала повне право на таку позицію.

Ірину Домбровську підтримали представники Міжнародної федерації важкої атлетики, а також деякі спортсмени. До прикладу Сара Дейвіс (Велика Британія), колишня голова Комісії спортсменів IWF та золота медалістка Батумі, публічно виступила на боці українки.

Я підтримую рішення цих спортсменів не ділити п'єдестал. Змагання – це про спортсменів та їхню наполегливу працю, а не про виконавчу раду та їхню думку!,

– заявила Дейвіс.

Форрестер Осей, нинішній голова Комісії спортсменів IWF, також опублікував заяву солідарності, висловивши стурбованість тиском, який чиниться на спортсменку.

Мені дуже прикро бачити це відео з чемпіонату Європи. Це її право та обов'язок користуватися свободою слова без жодного страху. Спорт також може бути простором для особистого самовираження та віддання шани загиблим товаришам. Ми солідарні зі спортсменкою,

– додав він.

Нагадаємо, Ірина Домбровська стала однією з героїнь чемпіонату Європи з важкої атлетики у Грузії, де виборола одразу три бронзові нагороди. Вона фінішувала третьою у ривку, поштовху та за сумою вправ.