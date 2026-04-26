Скандал на Євро: чиновник накинувся на українську чемпіонку через відмову від фото з росіянкою

Скандал спалахнув просто під час церемонії нагородження на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Вчинок українки викликав хвилю підтримки, але водночас – жорстку критику з боку керівництва федерації.

Ірина Домбровська влаштувала гучний демарш на континентальній першості в Батумі – і одразу опинилася під тиском функціонера. Президент EWF різко відреагував на її відмову фотографуватися з росіянкою, повідомив на своїй сторінці в інстаграмі тренер збірної України Дмитро Сухоцький.

Що відомо про ситуацію?

Українська важкоатлетка Ірина Домбровська, яка виборола на змаганнях у Грузії три бронзові медалі, відмовилася робити традиційне спільне фото з представницею Росії після завершення змагань. Вона демонстративно покинула подіум, не ставши поруч із суперницею.

Подібні випадки вже траплялися раніше: українські атлети неодноразово ігнорували росіян навіть під "нейтральним" статусом. Зокрема, каратистка Софія Елій після перемоги на Євро також відмовилася від фото та залишила п'єдестал, пише sport.nv.ua.

Реакція президента федерації

Однак цього разу ситуація отримала продовження. Президент Європейської федерації важкої атлетики Астріт Хасані різко розкритикував українку та зробив їй зауваження через такий вчинок.

Функціонер фактично "накинувся" на спортсменку за порушення протоколу та відмову від спільної церемонії з росіянкою.

Державний тренер збірної України Дмитро Сухоцький опублікував відео, на якому 39-річний косовар звертається до Домбровської.

Це неприйнятно, тому що спорт поза політикою в нашій організації. Спасибі велике,

– додав Хасані.

Сухоцький підкреслив, що дії спортсменки не супроводжувалися демонстраціями або порушеннями регламенту. За його словами, поведінка була стриманою і коректною, а чинні правила не зобов'язують учасників церемонії брати участь у спільній фотосесії.

За інформацією "Obozrevatel", восени минулого року Хасані надіслав відкритого листа президенту МОК Кірсті Ковентрі з пропозицією скасувати нейтральний статус для спортсменів із Росії та Білорусі.