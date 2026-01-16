Її донька живе у Америці: російську олімпійську чемпіонку запідозрили у вербуванні з боку США

Російські спортсмени активно підтримують війну своєї країни проти України. Більшість із них захищає криваву політику Путіна та вимагає геноциду нашого народу.

При цьому чимало з них активно їздять в Європу чи США та мають зв'язки з партнерами України. Черговою такою лицеміркою стала колишня олімпійська чемпіонка Ірина Родніна, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВсеПроСпорт.

До теми Чемпіон світу порівняв Росію з нацистською Німеччиною у спробі захистити спортсменів від санкцій

Чому атакували Родніну?

Експрезидент московського футбольного клубу Спартак Андрій Червиченко вирішив негативно висловитися про Родніну. Він закцентував на тому, що колишня фігуристка має тісні зв'язки зі США.

"Я просто не дуже добре ставлюся до самої Родніної. Я до неї чудово ставився як до спортсменки, але не коли вона стала депутатом і почала відкривати рота. Родина весь час щось говорить повз касу. Мені здається, Родніна демонструє всі свої недоліки з лишком. Тим більше ми якось акуратно забуваємо, що людина прожила багато років в Америці, причому не за службовою потребою", – каже експрезидент Спартака.

Одна історія – просто відрядження, а інша – коли ти обираєш певну країну для свого комфортного проживання. Хто знає, що з тобою там сталося. Може, її вже давно завербували, а вона сидить у Держдумі. А в нас же будь-якого депутата допущено до держтаємниць. Цікаво виходить. Ви впевнені, що Родніній можна довірити держтаємницю?,

– заявив Андрій.

Як всидіти на двох стільцях?

Крім того, Червиченко також дорікнув Родніній, що її донька проживає саме у Сполучених Штатах Америки. Саме тому Андрій і запідозрив Ірину в зраді Росії.

Так, вона давно повернулася зі США, але донька у неї там живе. А в нас потім дивуються, як виходить, що ворог знає більше, ніж ми самі. Так і виходить: там подивилися, тут переглянули, тут чимось зачарувалися, а треба було не зачаровуватись, а глибше рити. Тож у мене таке насторожене ставлення до Родніної,

– вважає Червиченко.

Зазначимо, що Ірина Родніна є однією з найбільш відомих фігуристок в СРСР та Росії. Спортсменка здобувала золоті нагороди на трьох зимових Олімпіадах поспіль (1972, 1976, 1980).

При цьому Родніна підтримала війну в Україні та навіть стала депутатом від правлячої партії "Єдина Росія". Через це Ірина опинилась під санкціями багатьох цивілізованих країн.

Як російський спорт потрапив під санкції?