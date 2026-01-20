Знімалась в Голлівуді, не спілкується з батьком: як склалася доля доньки Блохіна та Дерюгіної

Зірковий шлюб футболіста Олега Блохіна та гімнастки Ірини Дерюгіної завершився драматичним розлученням. Їхня єдина донька Ірина Блохіна тривалий час пробувала себе у музиці й на телебаченні, але зрештою продовжила справу матері.

У родині дівчинку з малого віку почали називати Ірішею – так вона просить звертатися до неї і досі. 24 Канал дізнався, чим займалася та в чому досягла успіху Іріша Блохіна.

Що відомо про доньку Блохіна і Дерюгіної?

Як зазначено у Вікіпедії, Ірина Блохіна змалечку займалася різними видами спорту, але мріяла про кар'єру у шоу-бізнесі. Потрапивши до США наприкінці 90-х років, вона почала відвідувати школу акторської майстерності, отримала стипендію на музичному конкурсі.

Невдовзі Іріша навіть дебютувала у Голлівуді: зіграла кілька епізодичних ролей у фільмах та серіалах. Наприклад, її можна побачити у стрічці "Пульт" з відомим коміком Адамом Сендлером.

Під сценічним псевдонімом Ireesha донька легендарних спортсменів почала записувати музику, випустила кілька альбомів.

Паралельно Блохіна розробляла хореографію для українських гімнасток, сприяла тому, що Gala-виступи з'явилися як обов'язкова частина програми міжнародних змагань.

Як Іріша Блохіна стала відомою в Україні?

У 2011 році Іріша повернулася зі США до України та стала тренеркою олімпійської команди з художньої гімнастики. А вже через рік про доньку легенди Динамо дізналися усі футбольні вболівальники країни: Блохіна стала ведучою проєкту "Великий футбол" на каналі "Україна" під час Євро-2012 в парі з Олександром Денисовим.

Подальшу кар'єру Іріша все ж вирішила присвятити в першу чергу спорту. Була тренеркою олімпійської призерки Ганни Різатдінової, виховувала нове покоління гімнасток у Школі Дерюгіних, за що була удостоєна Ордену Княгині Ольги від Президента України у 2019 році.

А минулоріч саме під орудою Блохіної українки стали чемпіонками світу у командних змаганнях у вправах з трьома м'ячами та двома обручами, нагадує Суспільне Спорт.



Як склалося сімейне життя Ірини Блохіної?

Іріша вийшла заміж за бізнесмена Олексія Бринзака, сина колишнього голови Федерації біатлону України Володимира Бринзака. Вони виховують двох доньок.



Ірина Дерюгіна розповіла, що вважає негідною поведінку щодо доньки свого колишнього чоловіка Олега Блохіна. Виявилося, що легендарний ексфутболіст та тренер не спілкується з Ірішею та навіть не знайомий з однією зі своїх онучок.