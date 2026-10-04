Зірвали пресконференцію тренера: перед матчем Ліги націй спалахнув скандал

Матч Ліги націй між Ірландією та Ізраїлем відбудеться 4 жовтня, о 21:45 на нейтральному полі в сербській Бачці-Тополі. Напередодні зустрічі напруга навколо протистояння лише посилилася через події після першої гри команд.

Пресконференція головного тренера Ірландії Гейміра Галлгрімссона перед матчем з Ізраїлем несподівано завершилася після гострих запитань журналістів. Представники медіа порушили тему можливого расизму та конфліктів між командами, повідомляє BBC.

Ірландців звинуватили в расизмі

Один із ізраїльських журналістів спробував запитати Галлгрімссона про інцидент під час рейсу з Дубая до Тель-Авіва, коли один із пілотів напав на іншого, а пасажири допомогли взяти ситуацію під контроль.

Інший репортер відмовлявся передавати мікрофон та порушив тему ймовірних расистських висловлювань з боку ірландських футболістів під час перемоги Ірландії над Ізраїлем з рахунком 3:0.

Після цього менеджер із комунікацій Футбольної асоціації Ірландії Кіран Кроулі припинив пресконференцію. Він назвав звинувачення на адресу ірландських футболістів "повністю неправдивими".

Раніше FAI оголосила про розслідування повідомлень щодо расистських образ на адресу нападника Ірландії Адама Айди з боку ізраїльських уболівальників під час першого матчу в Дебрецені.

Тренери не хочуть втягуватися у конфлікт

Представник Ізраїльської футбольної асоціації заявив, що організація поки не подавала скаргу до УЄФА, але може зробити це після майбутньої гри. За його словами, ізраїльські футболісти повідомили про незвичайний треш-ток з боку суперників.

Головний тренер Ізраїлю Ран Бен-Шимон відмовився детально коментувати ситуацію. Він наголосив, що його головна мета – здобути позитивний результат у матчі.

Галлгрімссон також закликав не змішувати футбол із конфліктом навколо команд. Наставник заявив, що не хоче втручатися в ситуацію, оскільки її вже розглядають відповідні структури.

Я просто сподіваюся, що ми зможемо зосередитися на футболі, і після цього матчу переможцем буде футбол,

– сказав тренер.

Зазначимо, що перед попередньою грою команди також продемонстрували символічний жест: після гімнів футболісти не потиснули один одному руки. Ірландці, крім того, вийшли на поле з чорними пов'язками та схилили голови під час виконання гімну.