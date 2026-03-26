Юна боксерка впала в кому після бою – який її стан зараз

19-річну американську боксерку Ісіс Сіо було введено в стан штучної коми після поразки нокаутом у поєдинку з Джоселін Камарілло. Інцидент стався після того, як уже в першому раунді вона пропустила серію сильних ударів у голову, втратила рівновагу й опинилася на канвасі.

За інформацією TMZ Sports, спортсменку вже виписали з лікарні. Після цього вона звернулася до прихильників із проханням не атакувати її суперницю Камарілло.

Що сім'я Ісіс сказала про Камарілло?

Члени родини повідомили, що 19-річна боксерка демонструє вражаючий прогрес у відновленні та поступово долає серйозні посттравматичні ускладнення.

Сім'я Ісіс відреагувала на критику після поєдинку, заявивши, що хвиля негативу на адресу Джоселін засмучує спортсменку.

Рідні зазначили, що Ісіс сподівається на збереження поваги та співчуття з боку вболівальників до обох боксерок.

Як прокоментувала ситуацію Камарілло?

За словами спортсменки, вона прагнула завершити поєдинок нокаутом, проте після бою залишилися змішані емоції. Камарілло підкреслила, що для неї найважливішим є здоров'я опонентки.

Найбільше я рада, що з моєю суперницею все в порядку,

– зазначила вона.

За даними BoxingScene, боксерка протягом наступних 36 годин після бою переживала сильні емоції – від гордості за свій результат до почуття провини. Вона зізналася, що не могла повністю радіти перемозі через постійні думки про стан суперниці.

Що сталося з Ісіс Сіо?