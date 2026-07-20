Коли перерва цікавіша за гру: як Тед Лассо та поява Мадонни з легендами футболу вразили Мундіаль

У фіналі чемпіонату світу-2026 зустрілися збірні Іспанії та Аргентини. Вирішальний матч Мундіалю відбувся 19 липня.

Цей фінал увійшов в історію не лише завдяки футбольному протистоянню. Вперше за всю історію чемпіонатів світу у перерві між таймами для вболівальників організували масштабне музичне шоу за прикладом американських ліг NBA, NFL, NHL і MLB. Як пройшов дебютний виступ у перерві фіналу, розповість 24 Канал.

Хто виступив у перерві матчу Іспанія – Аргентина

Через масштабність перформансу стандартну перерву офіційно подовжили до 17 хвилин, хоча насправді вона тривала майже пів години – 27 хвилин.

Грандіозне шоу на стадіоні "Метлайф" відкрила попдіва Мадонна, яка з'явилася на полі в супроводі легендарних бразильських футболістів Роналдо та Роналдіньйо, виконавши свій культовий хіт "Music".

Яскравим моментом став вихід актора Джейсона Судейкіса в образі Теда Лассо та його помічника Берда. Вони в гумористичному стилі оголосили "заміну", що викликало захват у публіки, та оригінально запросили на сцену Джастіна Бібера. Канадський співак розчулив трибуни ліричною піснею під акустичний акомпанемент.

Джейсон Судейкіс, Брендан Гант та Джастін Бібер / Фото скриншот з трансляції МЕГОГО

Динаміки дійству додав K-Pop гурт BTS, який запалив стадіон хореографією під трек "Dynamite". Також на сцені виступив драйвовий дитячий танцювальний колектив.

Фінальним акордом основної музичної програми став виступ колумбійської зірки Шакіри. Разом із нігерійським артистом Burna Boy вона виконала "Dai Dai" – офіційний хіт цього Мундіалю.