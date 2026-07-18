Іспанія – Аргентина: розклад трансляцій фіналу ЧС-2026

Володарем титулу чемпіона світу-2026 стане переможець фіналу між Іспанією та Аргентиною. Матч пройде в неділю, 19 липня.

Українські вболівальники зможуть наживо переглянути вирішальний поєдинок Мундіалю на платформі MEGOGO та телеканалі "MEGOGO СПОРТ". Перед стартовим свистком глядачів чекатиме традиційна аналітична студія за участю відомих футбольних експертів, передає 24 Канал.

Розклад трансляцій фіналу чемпіонату світу

Фінальний матч між збірними Іспанії та Аргентини розпочнеться 19 липня о 22:00. Безплатно переглянути зустріч можна на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах.

Також гра буде доступна на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Спорт" і в усіх "MEGOPACK". Окрім цього, трансляція проходитиме на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій", а також у підрозділі "Футбол" розділу "Спорт".

Перед матчем, о 20:45, розпочнеться аналітична студія. Її ведучою стане Олександра Кучеренко, а експертами – колишній футболіст збірної України та нині тренер Олександр Головко, а також спортивний журналіст, коментатор і автор YouTube-проєкту "Бомбардир" Роман Бебех.

Фінал чемпіонату світу прокоментують Віталій Кравченко та Сергій Лук'яненко.

Іспанія та Аргентина розіграють головний трофей

У вирішальному матчі турніру зійдуться дві збірні, які впевнено пройшли шлях від групового етапу до фіналу. Іспанія боротиметься за черговий титул чемпіона світу, тоді як Аргентина спробує захистити звання найсильнішої команди планети.

Фінал обіцяє стати протистоянням двох різних футбольних стилів і визначить нового чемпіона світу. Саме такі матчі стають історичними, адже переможець назавжди вписує своє ім'я до літопису світового футболу.