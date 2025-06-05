Протистояння зіркових збірних відбудеться у Штутгарті на "МХП-Арені". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Хто покаже матч Іспанія – Франція

В Україні пряма трансляція поєдинку між Іспанією та Францією буде доступна на медіасервісі Megogo. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Спорт", "Максимальна" та Megogopack XL.

Зазначимо, що це буде 38-ме очне протистояння між іменитими суперниками. Незначну перевагу має "Фурія Роха" – 17 перемог проти 13 у "Ле Бле", а ще сім разів було зафіксовано нічию. Баланс голів також на користь іспанців – 66:40.

До слова. На попередній стадії турніру Іспанія здолала Нідерланди, а французи вибили Хорватію. Через це "Ле Бле" стали суперниками України у відборі на ЧС-2026.

Нагадаємо, що саме "Фурія Роха" є чинним переможцем Ліги націй. В минулому розіграші іспанці у фіналі здолали хорватів у серії пенальті.