Знають смак перемог у Лізі націй: прогноз на півфінал Іспанія – Франція

У четвер, 5 червня, відбудеться другий півфінал Ліги націй-2024/2025. На футбольному полі "MHPArena" у німецькому Штутгарті зійдуться збірні Іспанії та Франції.

Це протистояння стане для Франції та Іспанії вже 38-м лобовим поєдинком в історії. Наразі невеликою перевагою за кількістю перемог володіють іспанці – 17 звитяг проти 13-ти у "Ле Бле". Ще 7 матчів закінчувались нічиєю, повідомляє 24 Канал.

До теми Німеччина, Франція, Португалія та Іспанія: анонс фіналу чотирьох Ліги націй

Битва європейських титанів

Востаннє ці європейські гранди грали між собою 9 липня минулого року у півфіналі Євро-2024. Та гра закінчилась перемогою "Фурії Роха" з рахунком 2:1, яка пробилась до фіналу, у якому й взяла гору над Англією (2:1).

У 2021-му році ці національні команди змагались у фіналі Ліги націй. Тоді перемогу святкували французькі футболісти з ідентичним рахунком 1:2. Хоча саме гравці "Фурії Рохи" першими розмочили нулі на табло, але результативні удари Каріма Бензема та Кіліана Мбаппе принесли перемогу "Ле Бле".

Як команди грали у чвертьфіналах Ліги націй? Обидвом збірним дуже складно дався вихід у фінал чотирьох. Іспанія та Франція лише по серії пенальті вибили на своїй дорозі Нідерланди та Хорватію. "Ле Бле" взагалі змогли пробитись до 1/2 фіналу після поразки у першому чвертьфінальному матчі від хорватів, коли горіли 0:2.

Прогноз Favbet

Іспанія – невеликий фаворит майбутнього протистояння фіналу чотирьох по лінії Favbet. Перемогу "Фурії Роха" оцінюють у 2,50. Натомість на звитягу Франції дають 3,05. Нічия – 3,20.

У кого кращі шанси на прохід у фінал Ліги націй? Іспанія – 1,76, Франція – 2,07.

Ймовірно, що обидві збірні подарують уболівальникам забиті голи: так – 1,88, ні – 1,92.

Перший гол у матчі можуть забити господарі гри – 1,96. А от на перший м'яч у зустрічі від французів стоїть коефіцієнт 2,21.

Чи буде пенальті у матчі? Так – 2,80, ні – 1,40.