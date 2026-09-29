Ямаль і компанія не залишили шансів: Іспанія розгромила Хорватію у Лізі націй

Іспанія здобула другу перемогу поспіль у Лізі націй, розібравшись із Хорватією з рахунком 4:1. Ламін Ямаль став головною зіркою зустрічі, забивши двічі.

Команда Луїса де ла Фуенте з перших хвилин захопила ініціативу та змусила суперника багато оборонятися. Хорвати відповіли на швидкий пропущений гол, однак господарі швидко повернули перевагу й у другому таймі довели справу до розгромного результату, передає 24 Канал.

Іспанія – Хорватія 4:1

Голи: Ямаль, 2, 63, Пубіль, 31, Вільямс, 89 – Бельо, 28

Іспанці відкрили рахунок уже на 2-й хвилині. Баена віддав передачу в штрафний майданчик, а Ламін Ямаль в один дотик переправив м'яч у ворота.

Перший гол Ямаля у матчі Іспанія – Хорватія: дивіться відео від Megogo

Після пропущеного гола господарі продовжили контролювати м'яч і поступово розвивали свої атаки. Водночас Хорватія отримала шанс покарати іспанців за одну з небагатьох помилок.

На 28-й хвилині хорвати зрівняли рахунок. Бельо скористався подачею та головою відправив м'яч у сітку – 1:1.

Гол Бельо у матчі Іспанія – Хорватія: дивіться відео від Megogo

Втім, радість гостей тривала недовго. Вже через три хвилини Іспанія знову вийшла вперед. Після подачі до штрафного майданчика захисник Пубіль виграв боротьбу на другому поверсі та головою забив другий гол своєї команди.

Гол Пубіля у матчі Іспанія – Хорватія: дивіться відео від Megogo

Ямаль оформив дубль, а Вільямс поставив крапку

Після перерви Іспанія не віддала супернику ініціативу та продовжила контролювати перебіг зустрічі. Хорватам доводилося переважно оборонятися, а господарі шукали можливість збільшити перевагу.

На 65-й хвилині Ямаль отримав чудову нагоду та вийшов сам на сам із голкіпером. Він упевнено переграв воротаря та оформив дубль.

Другий гол Ямаля у матчі Іспанія – Хорватія: дивіться відео від Megogo

Крапку у матчі на 89-й хвилині поставив Ніко Вільямс. У підсумку Іспанія перемогла Хорватію з рахунком 4:1 та здобула другу поспіль перемогу в Лізі націй. Команда де ла Фуенте набрала 6 очок і очолює свою групу.

В іншому матчі квартету Англія на виїзді здолала Чехію 2:0.