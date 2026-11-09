Іспанія пригрозила відмовитися від проведення чемпіонату світу з футболу 2030

Наступний футбольний Мундіаль, так само як цьогорічний, матиме одразу трьох господарів. Португалія цілком задоволена своєю роллю в організації матчів, а от між Іспанією та Марокко точиться гостра суперечка.

Держави, які розділяє Гібралтарська протока, не можуть домовитися між собою, хто повинен приймати вирішальний матч турніру. Як пише El Chiringuito, в Іспанії справа дійшла до погроз щодо відмови від статусу господаря.

Іспанія готова скасувати проведення ЧС 2030

Лідер іспанської опозиції Альберто Нуньєс Фейхоо заявив, що без фінального матчу Іспанії взагалі немає сенсу приймати Мундіаль. Якщо головний матч світової першості дістанеться Касабланці, а не Мадриду чи Барселоні, у Народній партії, яка на майбутніх виборах протистоятиме уряду Педро Санчеса, вимагають ухвалити радикальне рішення.

Цікаво, що жорстку позицію підтримує зазвичай стриманий наставник "Фурії Рохи" Луїс де ла Фуенте. Він теж наполягає на тому, щоб фінал був проведений на іспанській землі.

Марокко будує стадіон-гігант

Одним з аргументів африканської країни є масштаб майбутньої арени "Хасан ІІ", яка буде зведена в Касабланці. Стадіон повинен мати місткість 115 тисяч глядачів, що перевершує навіть барселонський "Камп Ноу" з його 100 тисячами.

Також досі ходять чутки, що президент ФІФА Джанні Інфантіно нібито пообіцяв марокканській владі лобіювати проведення фіналу саме в Марокко в обмін на підтримку місцевої асоціації футболу на виборах очільника світової організації, які відбудуться наступного року.