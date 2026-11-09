Испания пригрозила отказаться от проведения чемпионата мира по футболу 2030 года

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Государства, которые разделяет Гибралтарский пролив, не могут договориться между собой о том, кто должен принимать решающий матч турнира. Как пишет El Chiringuito, в Испании дело дошло до угроз отказаться от статуса хозяина.

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Испания готова отменить проведение ЧМ-2030

Лидер испанской оппозиции Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что без финального матча Испании вообще нет смысла принимать чемпионат мира. Если главный матч мирового первенства достанется Касабланке, а не Мадриду или Барселоне, в Народной партии, которая на предстоящих выборах будет противостоять правительству Педро Санчеса, требуют принять радикальное решение.

Интересно, что радикальную позицию поддерживает обычно сдержанный наставник "Фурии Рохи" Луис де ла Фуэнте. Он тоже настаивает на том, чтобы финал был проведен на испанской земле.

Марокко строит гигантский стадион

Одним из аргументов африканской страны является масштаб будущей арены "Хасан II", которая будет построена в Касабланке. Стадион должен вмещать 115 тысяч зрителей, что превосходит даже барселонский "Камп Ноу" с его 100 тысячами.

Также до сих пор ходят слухи, что президент ФИФА Джанни Инфантино якобы пообещал марокканским властям лоббировать проведение финала именно в Марокко в обмен на поддержку местной футбольной ассоциации на выборах главы мировой организации, которые состоятся в следующем году.