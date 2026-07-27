Іспанія заплатить США 15 мільйонів доларів через перемогу на Мундіалі

ФІФА обіцяла збірним-учасницям чемпіонату світу 2026 року найбільші суми призових в історії змагань. Номінально все так і є, але чиновники лукавили, не враховуючи такий фактор як податки.

Збірна Іспанії, яка тріумфувала на Мундіалі, мала б заробити 50 мільйонів доларів. Проте до "Фурії Рохи" будуть запитання у податкової служби США, пише 24 Канал.

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Згідно з американськими законами, заробіток іноземних спорстменів-нерезидентів підлягає оподаткуванню за ставкою 30%.

Тобто з 50 мільйонів доларів 15 мільйонів доведеться залишити в бюджеті країни-господарки світової першості. І тільки 35 мільйонів потраплять у розпорядження королівської футбольної федерації Іспанії.

Проте існує ймовірність, що до виплат за Мундіаль застосують інші принципи оподаткування або узагалі для них зроблять виняток. Щоправда жодних заяв з цього приводу у Вашингтоні не робили.

Додає гостроти ситуації і геополітика: між владами США та Іспанії наразі існує напруженість, пов'язана з відмовою підтримати Дональда Трампа у війні проти Ірану і небажанням Мадрида підвищувати витрати на обороноздатність в межах НАТО.

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Загальний фонд виплат учасникам чемпіонату світу складав 727 мільйонів доларів – при тому, що заробітки ФІФА, за деякими даними, сягнули 15 мільярдів в американській валюті.

Кожна із 48 збірних автоматично отримала по 1,5 мільйона на підготовку до турніру та витрати, пов'язані з логістикою. Ще 655 мільйонів безпосередньо розподілили в залежності від результатів: