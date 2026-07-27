Іспанія заплатить США 15 мільйонів доларів через перемогу на Мундіалі
ФІФА обіцяла збірним-учасницям чемпіонату світу 2026 року найбільші суми призових в історії змагань. Номінально все так і є, але чиновники лукавили, не враховуючи такий фактор як податки.
Збірна Іспанії, яка тріумфувала на Мундіалі, мала б заробити 50 мільйонів доларів. Проте до "Фурії Рохи" будуть запитання у податкової служби США, пише 24 Канал.
Які податки стягнуть з Іспанії за перемогу на ЧС-2026
Згідно з американськими законами, заробіток іноземних спорстменів-нерезидентів підлягає оподаткуванню за ставкою 30%.
Тобто з 50 мільйонів доларів 15 мільйонів доведеться залишити в бюджеті країни-господарки світової першості. І тільки 35 мільйонів потраплять у розпорядження королівської футбольної федерації Іспанії.
Проте існує ймовірність, що до виплат за Мундіаль застосують інші принципи оподаткування або узагалі для них зроблять виняток. Щоправда жодних заяв з цього приводу у Вашингтоні не робили.
Додає гостроти ситуації і геополітика: між владами США та Іспанії наразі існує напруженість, пов'язана з відмовою підтримати Дональда Трампа у війні проти Ірану і небажанням Мадрида підвищувати витрати на обороноздатність в межах НАТО.
Які призові були на Мундіалі-2026
Загальний фонд виплат учасникам чемпіонату світу складав 727 мільйонів доларів – при тому, що заробітки ФІФА, за деякими даними, сягнули 15 мільярдів в американській валюті.
Кожна із 48 збірних автоматично отримала по 1,5 мільйона на підготовку до турніру та витрати, пов'язані з логістикою. Ще 655 мільйонів безпосередньо розподілили в залежності від результатів:
- 9 мільйонів – ті, хто вилетіли на груповій стадії
- 11 мільйонів – учасники 1/16 фіналу
- 15 мільйонів – 1/8 фіналу
- 19 мільйонів за чвертьфінал
- 27 мільйонів – 4 місце (Франція)
- 29 мільйонів – бронза (Англія)
- 33 мільйони – срібло (Аргентина)
- 50 мільйонів – чемпіон (Іспанія)