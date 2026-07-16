Іспанія чи Аргентина: названо переможця чемпіонату світу-2026

Із 48 команд залишилося 2: Кубок світу дістанеться або Аргентині, або Іспанії. Свій прогноз на фінал вже зробили аналітики, які займаються створенням футбольних симуляцій на суперкомп'ютері.

Компанія Opta змоделювала вирішальний поєдинок Мундіалю і оприлюднила результати своїх досліджень. Вони підтвердили той розклад сил, про який експерти говорили ще до початку турніру у США, Канаді і Мексиці, пише 24 Канал.

Хто виграє чемпіонат світу

56,05% проведених на суперкомп'ютері симуляцій завершилися перемогою Іспанії. Аргентина тріумфувала у 43,95% випадків.

Алгоритм, який використовують аналітики, враховує багато різноманітних факторів, які стосуються не лише складу команд, але й їхньої форми, тактичних напрацювань, статистики виступів тощо.

Цікаво, що якщо брати суто основний час, то перемога Аргентини у фіналі відбувалась лише у 29,4% симуляцій. Решта передбачали успіх в екстратаймах чи серії пенальті.

Іспанія була фаворитом номер один на чемпіонаті ще до початку групового етапу. Тоді суперкомп'ютер давав на здобуття "Фурією Рохою" свого другого в історії титулу трохи більше 16%.

Натомість Аргентина дещо перевищила очікування: з 10,4% шансу на тріумф Ліонелю Мессі та компанії прогнозували припинення боротьби у півфіналі. Окрім Іспанії, їх випереджали англійці та французи.

Що треба знати про фінал Мундіалю

Іспанія та Аргентина розіграють Кубок світу 19 липня, стартовий свисток матчу у Нью-Йорку пролунає о 22:00 за київським часом.

Перерва зустрічі, ймовірно, триватиме близько 30 хвилин. Це станеться через намір організаторів провести музичне шоу за участі світових зірок, яке буде нагадувати Супербоул.

Трофей переможцям вручатимуть очільник ФІФА Джанні Інфантіно та президент США Дональд Трамп.