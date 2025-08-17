Львівські Карпати – легендарний український клуб, який у своїй історії має тріумфаторство у Кубку СРСР. Історичний момент для львівського футболу стався 17 серпня 1969 року.

Львівські Карпати стали єдиним клубом, який став володарем трофея із Першої ліги. 24 Канал розповідає про шлях "левів" до перемоги у Кубку СРСР-1969.

Як Карпати виграли Кубок СРСР-1969?

"Зелено-білі" розпочали свій шлях до перемоги у Кубку СРСР-1969 із зонального етапу. Карпати в 12 фіналу зіграли проти Азовця із Жданова. Перша зустріч закінчилась нульовою нічиєю, а матч-перегравання закінчився звитягою "левів" з рахунком 1:2. Господарям вдалось швидко відкрити рахунок завдяки зусиллям Ярослава Кікотя. Ще до перерви Володимир Данилюк зрівняв цифри на табло. Зустріч знову йшов до мирового рахунку, але за дві хвилини до кінця матчу Янош Габовда приніс перемогу Карпатам.

Навесні 1969 року Карпати в одному із трьох фіналів зонального етапу зустрічались проти одеського СКА. Поєдинок закінчився мінімальною перемогою львівського клубу. Автором єдиного та переможного голу у поєдинку став нападник Карпат Геннадій Лихачов (на 86-й хвилині гри). Цей гол вивів "левів" в 1/16 фіналу Кубка СРСР та змусив місцеву львівську публіку, яка зібралась на стадіоні "Дружба", шаленіти.



Карпати перемогли у Кубку СРСР-1969 / Фото з сайту львівського клубу

Підопічні Ернеста Юста вийшли на єреванський Арарат. Основний час матчу закінчився нулями на табло стадіону "Дружба". У першому екстратаймі єреванський клуб нарешті розмочив нулі на табло 1:0. На 104-й хвилині Карпати зрівняли рахунок після реалізованого пенальті Лихачовим. Фінал не переріс у серію 11-метрових. На 114-й хвилині Ігор Кульчицький приніс перемогу "зелено-білим" 2:1.

Сенсаційний шлях Карпат

За вихід у чвертьфінал Карпати змагались із одеським Чорноморцем. Перший тайм закінчився "сухою" мировою. На старті другої 45-хвилинки Габовда ударом головою відкрив рахунок у поєдинку. Ще через 6 хвилин Лихачов подвоїв перевагу львів'ян 2:0, встановивши остаточний рахунок зустрічі 1/8 фіналу. Карпати Львів сенсаційно вийшли у чвертьфінал Кубка СРСР-1969.

В 1/4 фіналу Карпати мінімально переграли Труд (Воронеж), а вже у півфіналі "леви" потрапили на Суднобудівник із Миколаєва. Вже у першому таймі львів'яни двічі забили у ворота миколаївського клубу. Забивав Лихачов і Габовда.

17 серпня 1969 року Карпати провели фінальний матч Кубка СРСР проти СКА (Ростов-на-Дону). На 20-й хвилині Зінченко вивів гостей уперед. Команда Юста змогли відігратись на 62-й хвилині матчу, коли Лихачов відзначився голом. Ще через чотири хвилини Булгаков вивів Карпати уперед 2:1, встановивши остаточний рахунок фіналу у Москві.

Довідка. Склад Карпат: Турпак, Герег, Поточняк, Данильчук, Сиров, Броварський, Данилюк, Булгаков, Габовда, Кульчицький та Лихачов.

Відеоогляд фіналу Кубка СРСР-1969