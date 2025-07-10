Відомий футболіст Степан Юрчишин раптово помер. Причини смерті станом на зараз не розголошуються, пише 24 Канал з посиланням на ФК Карпати.

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Що відомо про Юрчишина

Він є одним із найяскравіших представників українського футболу, легендарний бомбардир і рекордсмен Першої ліги 1979 року.

Улюбленець та кумир львівської публіки, легенда львівських Карпат, яка у різні епохи прославляла клуб на полі, на тренерській лаві та на керівних посадах. Степан Федорович залишив по собі не лише значну спадщину в футболі, а й завжди буде у серцях тих, хто його знав. ФК Карпати глибоко сумує через цю непоправну втрату та висловлює щирі співчуття родині й близьким Степана Федоровича,

– написали в Карпатах.

Інформацію про час і місце прощання буде оприлюднено додатково.

Нагадаємо, що нещодавно 24 Канал зібрав найбільші трагедії в історії спорту.