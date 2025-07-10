Известный футболист Степан Юрчишин внезапно умер. Причины смерти по состоянию на сейчас не разглашаются, пишет 24 Канал со ссылкой на ФК Карпаты.

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Что известно о Юрчишине

Он является одним из самых ярких представителей украинского футбола, легендарный бомбардир и рекордсмен Первой лиги 1979 года.

Любимец и кумир львовской публики, легенда львовских Карпат, которая в разные эпохи прославляла клуб на поле, на тренерской скамье и на руководящих должностях. Степан Федорович оставил после себя не только значительное наследие в футболе, но и всегда будет в сердцах тех, кто его знал. ФК Карпаты глубоко скорбит из-за этой невосполнимой утраты и выражает искренние соболезнования семье и близким Степана Федоровича,

– написали в Карпатах.

Информация о времени и месте прощания будет обнародована дополнительно.

Напомним, что недавно 24 Канал собрал 24 Канал собрал самые большие трагедии в истории спорта.