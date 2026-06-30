Росіян повернули на міжнародні змагання з фігурного катання

Міжнародний союз ковзанярів ISU відновив право фігуристів з Росії та Білорусі виступати на змаганнях світового та континентального рівня. Поки спортсмени з країни-агресора та її сателіта перебуватимуть у "нейтральному" статусі.

Це означає, що вони повернуться на турніри, але не зможуть використовувати державні символи. Важливим послабленням санкцій є можливість брати участь у командних змаганнях, пише 24 Канал.

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Що вирішили в ISU щодо росіян і білорусів?

Із сезону 2026-2027 років росіяни та білоруси повернуться на змагання під егідою ISU і зможуть брати участь у практично всіх міжнародних турнірах.

Робитимуть вони це у "нейтральному" статусі, тобто ніде не мають демонструватися прапори та герби країн-агресорів, а під час церемоній нагородження не лунатимуть їхні гімни.

Заборонено надання "нейтрального" статусу чинним військовослужбовцям та представникам силових структур, а також тим, хто після лютого 2022 року демонстрував публічну підтримку російсько-української війни.

Окремо ISU залишає за собою право моніторити перебіг змагань і ухвалювати окремі рішення про повторне запровадження або послаблення санкцій проти росіян і білорусів.

Чому росіяни були на Олімпійських іграх?

Попри відсторонення з 2022 року, на Зимовій Олімпіаді 2026 року у Мілані та Кортіні у фігурному катанні були присутні троє російських спортсменів.

Це була ініціатива Міжнародного Олімпійського комітету, який окремим рішенням вніс трьох представників країни-окупанта до списку "нейтральних", дозволивши їм участь на головних змаганнях чотириріччя. Медалей вони там не здобували.