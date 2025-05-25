Непереможний "Новий Майк Тайсон" безжально нокаутував ветерана боксу: відеоогляд бою

У шотландському місті Глазго Мозес Ітаума розділив один ринг із ветераном боксу Майком Балоганом. "Новий Майк Тайсон" вже із початку бою не залишив жодного шансу 41-річному супернику.

20-річному Мозесу Ітаума дуже легко вдалось захистити свій чемпіонський пояс WBO Inter-Continental у суперважкій вазі. Вже у першому раунді британець відправив ветерана боксу спати на канвас, повідомляє 24 Канал.

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Впевнена перемога непереможного

Майку Балогану вдалось підійнятись на ноги та продовжити бій. Однак Ітаума не зупинився та вже у наступній 3-хвилинці двічі відправив 41-річного суперника у нокдаун. Поміж цими двома нокдаунами Балоган спробував накинутись на Мозеса, але ці атакувальні дії зіграли із Майком злий жарт, ставши останніми у бою.

Рефері зупинив побиття Балогана та присудив Ітаумі перемогу технічним нокаутом у 2-му раунді.

Відеоогляд бою Ітаума – Балоган

Мозес Ітаума зберіг статус непереможного бійця – 12 перемог (10 – нокаутом).

Нагадаємо, що промоутер Френк Воррен заявляв, що Ітаума може отримати бій проти Олександра Усика вже до кінця поточного 2025-го року. Хоча сам Мозес ще раніше запевняв, що поки що неготовий до таких великих поєдинків.