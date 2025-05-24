Останнім часом поширюється чимало інсайдів про повернення Тайсона Ф'юрі. Серед ймовірних суперників найчастіше називають Ентоні Джошуа та Олександра Усика, пише 24 Канал.

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"Циганський король" залишається на пенсії

Епатажний британець вирішив відреагувати на чутки в інстаграмі та висловитися щодо своїх подальших планів. Відповідь колишнього чемпіона світу шокувала його фанатів та навіть хейтерів.

Я чую багато розмов про повернення "Циганського короля" у бокс і ставлю питання – для чого? Для чого мені повертатися, щоб завоювати ще більше чемпіонських поясів? У мене їх вже двадцять два. Мене вибили з колії. Ось і все. Честь йому і хвала. Вони мене використали. Але я щасливий,

– заявив Ф'юрі.

За словами "Циганського короля", у нього немає мотивації повертатися в бокс. 36-річний спортсмен чудово проводить час у колі сім'ї та друзів. Тож найближчим часом не варто розраховувати на його камбек.

"Я задоволений тим, що зробив, чого досяг, що здійснив, що об'їздив світ і повернувся. І ось ми тут. Таким був час Циганського Короля. Взагалі непогано. Я зовсім не поспішаю повертатися в бокс, щоб знову отримувати по обличчю. Для чого? Заради чого я повернуся? Я ставлю це питання.

Я пішов на пенсію і залишаюся на пенсії. Мені нікому нічого доводити і нікуди повертатися. Хай Бог благословить вас усіх", – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що настрій та плани Тайсона Ф'юрі можуть змінюватися швидше за погоду. Раніше "Циганський король" вже неодноразово завершував кар'єру та повертався у ринг.

У травні він поділився світлиною з тренувального залу, де він провів 12-раундовий спаринг. Тож епатажний Ф'юрі може спеціально розхолоджувати публіку, щоб згодом оголосити про гучний камбек.