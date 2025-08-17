У ніч з 16 на 17 серпня відбувся великий вечір боксу в Ер Ріяді, Саудівська Аравія. У одному з поєдинків талановитий Мозес Ітаума бився проти досвідченого Ділліана Вайта.

Мозес Ітаума впевнео крокує у професійному ринзі, знищуючи суперників. Поєдинок двох британських боксерів завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Як закінчився бій Ітаума – Вайт?

Мозес Ітаума активно розпочав бій проти Ділліана Вайта, завдавши супернику чимало ударів зі старту поєдинку. У результаті "Новий Майк Тайсон" відправив суперника на канвас.

Вайт зрештою зміг стати на ноги після атаки Ітауми. Проте Ділліан почав падати в кут, тому рефері зупинив бій та зафіксував перемогу Мозеса технічним нокаутом у першому раунді протистояння.

Зазначимо, що Мозес Ітаума вдев'яте поспіль переміг нокаутом. Британський боксер зберіг титули WBA International та WBO Inter-Continental у надважкому дивізіоні.

У наступному поєдинку Мозес Ітаума, можливо битиметься проти Джозефа Паркера за чемпіонський пояс WBO. Якщо ж Олександр Усик вирішить відмовитися від бою з новозеландцем та втратить титул.

