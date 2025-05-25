Український паверліфтер встановив світовий рекорд на ЧС у Норвегії: історичне відео

З 18 по 24 травня у норвезькому Драммені відбувався чемпіонат світу з жиму лежачи. Участь у ньому брали й представники України.

Надуспішним цей турнір став для українського паверліфтера Івана Чупринка. Він змагався у ваговій категорії до 83 кілограмів, повідомляє 24 Канал.

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Фантастичний виступ

Вінничанин вважався одним із фаворитів, що й підтвердив на практиці. Він втринадцяте став чемпіоном світу, випередивши в боротьбі за "золото" іменитого Даїкі Кодаму.

Ба більше, Чупринко переміг на турнірі, вижавши шалені 232,5 кілограми. Цей результат дозволив йому не тільки стати чемпіоном, а й побити світовий рекорд, який до цього належав саме японцю.

Як Іван Чупринко став переможцем ЧС і встановив рекорд: дивіться відео

Довідка. "Бронзовим" призером турніру став американець Джон Груден, а четверте місце посів ще один українець Володимир Цатурян. Обидва вони показали результат 210 кілограмів.

Зазначимо, що Іван Чупринко неодноразово демонстрував свою патріотичну позицію. Зокрема, на ЧС-2023 він не потиснув руку іранцю через те, що його країна постачає зброю Росії, яка тероризує Україну.