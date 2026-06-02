Скандальний легіонер Кривбаса перейшов в європейський клуб

Камерунський захисник Іван Дібанго залишив Кривбас та продовжить кар'єру в чемпіонаті Австрії. Новим клубом одного з найяскравіших легіонерів УПЛ став ЛАСК.

Іван Дібанго офіційно попрощався з Кривбасом після кількох сезонів у складі криворізького клубу. Камерунець, який неодноразово потрапляв у центр скандалів в українському футболі, отримав шанс проявити себе в одному з провідних чемпіонатів Центральної Європи, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про трансфер Дібанго?

Австрійський ЛАСК офіційно представив Івана Дібанго як свого нового футболіста на офіційному сайті. Перехід відбувся на правах вільного агента. Камерунець підписав трирічний контракт – до літа 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Я не можу дочекатися, щоб вперше зіграти тут, на "Райффайзен-Арені", перед уболівальниками ЛАСКа. Ми провели дуже плідні переговори, і я переконаний, що ЛАСК – це ідеальний клуб для мого подальшого розвитку та для того, щоб зробити наступний крок у своїй кар'єрі,

– заявив Дібанго.

Лівий захисник перебрався до команди з Лінца після виступів за Кривбас, де був одним із ключових виконавців на своєму фланзі.

24-річний камерунський оборонець виступав за криворізький клуб із 2022 року, а згодом підписав повноцінний контракт із командою. За цей час він провів десятки матчів в УПЛ, відзначившись голами та результативними передачами. У минулому сезоні на його рахунку 19 поєдинків і 3 асиста.

Чим запам'ятався Дібанго в Україні?

За час виступів в Україні Дібанго неодноразово ставав одним із найпомітніших легіонерів чемпіонату. Камерунець отримував індивідуальні відзнаки та навіть визнавався найкращим гравцем місяця в УПЛ.

Водночас навколо футболіста виникали й резонансні історії, через що його ім'я регулярно з'являлося в інформаційному просторі. Нещодавно Дібанго провів усю ніч у кабінеті бухгалтера криворізького клубу через заборгованість із виплати заробітної плати.