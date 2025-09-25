Минуло вже два роки від трагічного випадку у футбольній академії Бенфіки. У таборі через халатність тренера загинув 10-річний Іван Гончарук.

Матір загиблого хлопчика поскаржилась на рішення судді щодо запровадження запобіжного заходу тренеру, через якого обірвалось життя її сина. Суддя відмовила родині Івана Гончарука, пише 24 Канал із посиланням на фейсбук Світлани Гончарук.

Які нові деталі з'явились у справі загибелі хлопчика у таборі?

Це означає, що наставник далі безперешкодно може займатись тренерською діяльністю, працювати з дітьми та жити своїм повсякденним життям.

Прокурори Київської обласної прокуратури клопотали про застосування запобіжного заходу щодо обвинуваченого тренера, чітко навели аргументи, чому йому необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (це найм’якіша форма запобіжного заходу). І що ви думаєте? Суддя відмовила,

– повідомила матір загиблого хлопчика.

Батьки загиблого Іванка не розуміють та не приймають такого рішення судді. Адже було наведено багато аргументів та існує ризик, що подібна трагедія станеться знову. Натомість реакція суду виглядає, як ігнорування самої суті трагедії.

Матір загиблого запевнила, що вони точно не будуть опускати рук та боротись до кінця.

Що відомо про трагічну смерть Івана Гончарука?