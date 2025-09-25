Смерть 10-летнего мальчика в лагере Бенфики: суд отказался применить меру пресечения тренеру
- Суд отказался применить меру пресечения тренеру, из-за которого погиб 10-летний Иван Гончарук в футбольном лагере Бенфики.
- Родители мальчика не согласны с решением суда, поскольку существует риск повторения трагедии из-за халатности тренера.
Прошло уже два года с трагического случая в футбольной академии Бенфики. В лагере из-за халатности тренера погиб 10-летний Иван Гончарук.
Мать погибшего мальчика пожаловалась на решение судьи о введении меры пресечения тренеру, из-за которого оборвалась жизнь ее сына. Судья отказала семье Ивана Гончарука, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук Светланы Гончарук.
Какие новые детали появились в деле гибели мальчика в лагере?
Это означает, что наставник дальше беспрепятственно может заниматься тренерской деятельностью, работать с детьми и жить своей повседневной жизнью.
Прокуроры Киевской областной прокуратуры ходатайствовали о применении меры пресечения в отношении обвиняемого тренера, четко привели аргументы, почему ему необходимо применить меру пресечения в виде личного обязательства (это самая мягкая форма меры пресечения). И что вы думаете? Судья отказала,
– сообщила мать погибшего мальчика.
Родители погибшего Ивана не понимают и не принимают такого решения судьи. Ведь было приведено много аргументов и существует риск, что подобная трагедия произойдет снова. Зато реакция суда выглядит, как игнорирование самой сути трагедии.
Мать погибшего заверила, что они точно не будут опускать рук и бороться до конца.
Что известно о трагической смерти Ивана Гончарука?
- Летом 2023-го 10-летний мальчик Иван Гончарук погиб в футбольном лагере Бенфики.
- Наставник повел детей к озеру, где произошла трагедия, и оставил их без присмотра. Мальчик утонул в водоеме, глубина которого достигала 9 метров.
- Родители погибшего ребенка не сразу узнали о смерти их сына. Руководство лагеря игнорировало их звонки.
- Также родители мальчика рассказывали о затягивании судебного процесса.
- В Киевской областной прокуратуре рассказали журналистам "УП.Жизнь", что заседание суда переносили, потому что прокуроры должны были "обязательно" присутствовать на других слушаниях.