Прошло уже два года с трагического случая в футбольной академии Бенфики. В лагере из-за халатности тренера погиб 10-летний Иван Гончарук.

Мать погибшего мальчика пожаловалась на решение судьи о введении меры пресечения тренеру, из-за которого оборвалась жизнь ее сына. Судья отказала семье Ивана Гончарука, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук Светланы Гончарук.

Какие новые детали появились в деле гибели мальчика в лагере?

Это означает, что наставник дальше беспрепятственно может заниматься тренерской деятельностью, работать с детьми и жить своей повседневной жизнью.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры ходатайствовали о применении меры пресечения в отношении обвиняемого тренера, четко привели аргументы, почему ему необходимо применить меру пресечения в виде личного обязательства (это самая мягкая форма меры пресечения). И что вы думаете? Судья отказала,

– сообщила мать погибшего мальчика.

Родители погибшего Ивана не понимают и не принимают такого решения судьи. Ведь было приведено много аргументов и существует риск, что подобная трагедия произойдет снова. Зато реакция суда выглядит, как игнорирование самой сути трагедии.

Мать погибшего заверила, что они точно не будут опускать рук и бороться до конца.

Что известно о трагической смерти Ивана Гончарука?