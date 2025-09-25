Укр Рус
25 сентября, 23:42
Смерть 10-летнего мальчика в лагере Бенфики: суд отказался применить меру пресечения тренеру

София Кулай
Основные тезисы
  • Суд отказался применить меру пресечения тренеру, из-за которого погиб 10-летний Иван Гончарук в футбольном лагере Бенфики.
  • Родители мальчика не согласны с решением суда, поскольку существует риск повторения трагедии из-за халатности тренера.

Прошло уже два года с трагического случая в футбольной академии Бенфики. В лагере из-за халатности тренера погиб 10-летний Иван Гончарук.

Мать погибшего мальчика пожаловалась на решение судьи о введении меры пресечения тренеру, из-за которого оборвалась жизнь ее сына. Судья отказала семье Ивана Гончарука, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук Светланы Гончарук.

Какие новые детали появились в деле гибели мальчика в лагере?

Это означает, что наставник дальше беспрепятственно может заниматься тренерской деятельностью, работать с детьми и жить своей повседневной жизнью.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры ходатайствовали о применении меры пресечения в отношении обвиняемого тренера, четко привели аргументы, почему ему необходимо применить меру пресечения в виде личного обязательства (это самая мягкая форма меры пресечения). И что вы думаете? Судья отказала,
– сообщила мать погибшего мальчика.

Родители погибшего Ивана не понимают и не принимают такого решения судьи. Ведь было приведено много аргументов и существует риск, что подобная трагедия произойдет снова. Зато реакция суда выглядит, как игнорирование самой сути трагедии.

Мать погибшего заверила, что они точно не будут опускать рук и бороться до конца.

Что известно о трагической смерти Ивана Гончарука?

  • Летом 2023-го 10-летний мальчик Иван Гончарук погиб в футбольном лагере Бенфики.
  • Наставник повел детей к озеру, где произошла трагедия, и оставил их без присмотра. Мальчик утонул в водоеме, глубина которого достигала 9 метров.
  • Родители погибшего ребенка не сразу узнали о смерти их сына. Руководство лагеря игнорировало их звонки.
  • Также родители мальчика рассказывали о затягивании судебного процесса.
  • В Киевской областной прокуратуре рассказали журналистам "УП.Жизнь", что заседание суда переносили, потому что прокуроры должны были "обязательно" присутствовать на других слушаниях.