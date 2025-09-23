33-летний гонщик пережил ужасный момент. Брат Льюиса Хэмилтона, пилота Феррари из Формулы-1, едва не сгорел заживо, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Читайте также Пилоту Феррари Хэмилтону приписывают роман со звездой Raye: что известно о возможных отношениях

Что произошло с Хэмилтоном?

Николас Хэмилтон находился за рулем автомобиля Cupra Leon, когда его заметили на обочине трассы перед завершением первой гонки. Из под капота машины видно было дым и огонь, вероятно из-за возгорания масла.

К счастью, 33-летний гонщик успел невредимым выйти из горящего автомобиля. Гонка была приостановлена, а работники службы безопасности быстро прибыли на место инцидента, чтобы потушить пламя. Хэмилтон вышел из горящего авто / Фото LH44(A) из соцсети Х

Позже Николас Хэмилтон прокомментировал в своем инстаграме жуткий инцидент на гонке в Сильверстоуне. Гонщик отметил, что он был спокойным и пытался спасти машину, а также гордится тем, как справился с ситуацией.

После вчерашнего пожара есть вопрос, буду ли я участвовать в последнем этапе сезона в Брэндс-Хэтче на следующих выходных. Но если у меня не будет возможности завершить сезон, я хочу поблагодарить всех, кто меня поддержал в этом году,

– написал Хэмилтон.

Кроме того, Николас Хэмилтон поблагодарил спонсоров, семье, друзьям и близким, что помогают ему достичь мечты.

Что известно о Николасе Хэмилтоне?