Півзахисник збірної України Іван Калюжний став одним з героїв матчу з Ісландією. Гол 27-річного футболіста виявився переломним у поєдинку.

Збірна України ефектно перемогла Ісландію (5:3) у третьому турі відбору на ЧС-2026. Автором одного із забитих голів став півзахисник Металіста 1925 Іван Калюжний, пише 24 Канал з посиланням на MEGOGO.

Як Калюжний забив гол Ісландії?

На 85-й хвилині зустрічі "Супер-Іван" наважився на дальній удар, який виявився результативним. Цей гол став переломним у матчі, адже вивів українців вперед.

Відео голу Калюжного

"Ісландія – це кваліфікована команда. Ми трішки втратили концентрацію, коли потрібно було щільніше грати з гравцями Ісландії. Так склалося, що могли втратити перемогу, але добре, що вдалося здобути нам потрібний результат", – прокоментував перемогу над ісландцями Калюжний.

Чому Калюжний назвав Ісландію рідною країною?

Цей гол став особливим для Івана Калюжного, який певний період кар'єри провів у чемпіонаті Ісландії. Український футболіст грав за місцевий Кефлавік на правах оренди, коли в Україні почалася повномасштабна війна.

У Івана залишилися теплі спогади про Ісландію та її мешканців.

Коли я грав тут, я лише мріяв про збірну. Тоді ще не був гравцем національної команди. Але коли прилетіли в Ісландію, в мене дуже хороші спогади про цю країну, як люди до мене ставилися. Як рідна для мене країна, бо тут велика підтримка від гравців, уболівальників з клубу, де я грав. Це трішки допомогло,

– розповів Калюжний.

За даними Transfermarkt, Іван Калюжний грав за ісландський Кефвалік з 18 квітня по 30 червня 2022 року. За цей час він зіграв 6 поєдинків у чемпіонаті Ісландії, але результативними діями не відзначався.

Іван Калюжний з дружиною та донькою в Ісландії / фото з інстаграму футболіста

Зазначимо, що гол у ворота збірної Ісландії став дебютним для Івана Калюжного у футболці національної збірної України. Для першого результативного удару півзахиснику знадобилося 10 матчів.

До речі, тренер збірної Ісландії Арнар Гуннлаугссон назвав поєдинок проти України "дивним". Фахівець не міг передбачити такої зливи голів у ключовому матчі.